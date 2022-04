“Mi nivel cultural está por encima del suyo”, la reacción de Isabel en ‘First Dates’ al conocer a su cita

El dating show más anecdótico de Mediaset ha vuelto con un nuevo programa en el que los comensales han acudido dispuestos a darlo todo para enamorarse. First Dates ha perfilado las puntas de las flechas de Cupido para que no fallasen y se desatáse la verdadera pasión. Sin embargo, a veces no solo depende de Cupido que la atracción, el feeling y la buena conexión acabe fluyendo.

A veces, hay que ponerle ganas, aunque ni con esas las cosas nacen del todo, tal y como les paso en el anterior programa a Yannet y Unai, que ni un beso consiguió desatar su pasión. Un patrón que se ha repetido en el último programa y que nos ha regalado momentos realmente anecdóticos de la mano de Isabel y Luisma, dos cincuentones con un alto nivel cultural que han acudido a este dating show de Carlos Sobera para tentar a las flechas de Cupido.

Isabel, que se ha mostrado muy segura de sí misma, ha protagonizado el primer momento de la cita con su peculiar expresión, al ver que Luisma no se ha acordado del lugar en el que había nacido. Este hecho ha provocado que la trabajadora de seguridad no haya podido contenerse y haya afirmado que era cuanto menos algo “raro”.

#firstdates21A



Todavía no ha dicho de donde es, ni de donde viene, ni si manzanas traigo, ¿verdad?

Sin embargo, ella que, desde el primer momento, se ha mostrado muy observadora ha visto que ya había algo que no iba a encajar del todo y así se lo ha expresado a los espectadores: “Mi nivel cultural está 25 pueblos por encima del suyo”.

Isabel si aguantas hasta el final la cita lo aguantas todo ya en esta vida hija mía #FirstDates21A

Pese a ello, Isabel ha intentando mantenerse positiva con su cita porque para ella ese es lema que hay que mantener en la vida. Pero Luisma no se lo ha puesto fácil porque estaba más pendiente de comer y de la comida que de su compañera de velada. A medida, que ha ido transcurriendo la cita, Isabel ha ido despejando sus posibles dudas con el periodista. “Su tono de voz es muy fuerte. Come con la boca llena... Por mi trabajo me he movido por sitios lujosos y creo que no podría ir con él a esos sitios".

Finalmente y tras hacer un breve repaso por la vida amorosa de ambos, Isabel ha terminado de confirmar que su cita no era lo que esperaba y, sin dudarlo, así se lo ha transmitido a Luisma, que seguía pendiente de la comida. “Pertenecemos a esferas diferentes”. Una frase que ha dejado mudo al periodista. Pese a ello, Isabel le ha deseado suerte en aquello que busque lanzándole una pequeña pullita final: “Si es que tienes claro lo que quieres”. Algo que no ha sentado bien del todo a Luisma que se ha quedado sin saber qué hacer.

#FirstDates21A



El hombre se atreve a dar lecciones hablando con la boca llena de comida. Yo ni me he enterado de lo que le ha dicho...

Habrá que esperar para ver si en el siguiente programa los comensales han tenido más suerte que Isabel y Luisma y podemos conocer una bonita historia de amor en el restaurante más conocido de la televisión.