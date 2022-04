The Kid Laroi adelanta su próxima aventura musical con ‘Thousand miles’ y su pareja Katarina Deme

Without you y Stay se han convertido en dos de los mayores éxitos mundiales de los últimos años en la industria musical y los dos llevaban la firma de The Kid Laroi. Un jovencísimo artista llamado a convertirse, si no lo es ya, en la próxima gran superestrella internacional. Para ello, está listo para su próxima aventura musical que lleva por título Thousand miles.

El australiano vuelve a la carga con un nuevo sencillo que apunta a convertirse en la banda sonora de todos sus fans. Con el estilo que le caracteriza, trae sus propias experiencias en las relaciones que ha tenido y todos los problemas que le han ocasionado. Sería la tarjeta de presentación de su futuro disco de debut.

La canción se estrenó el pasado viernes y ya se ha convertido en un auténtico fenómeno. No solo por las miles de reproducciones que atesora sino porque el propio concepto del videoclip en el que busca el amor dividido en una persona buena y una mala se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales.

Charlton Howard, que así es cómo se llama The Kid Laroi, está haciendo historia en Australia y en todo el mundo. Se ha convertido en el artista más joven en llegar al número uno de la lista de álbumes, con F**k love (Savage), reedición de su mixtape de debut que muy pronto podría tener continuación a juzgar por este Thousand miles que acaba de presentar.

Thousand Miles ha sido rodado por Christian Breslauer. Para la creación del tema, el australiano ha contado con la colaboración de sus coproductores Andrew Watt y Louis Bell. Pero si alguien ha ayudado a The Kid Laroi a crear este tema ha sido su pareja y actriz Katarina Deme quien no solo ha inspirado el vídeo sino que además protagoniza esa secuencia inicial en la que podemos disfrutar de su belleza.

"Escribí esta canción cuando conocí a mi ahora novia. Realmente me gustaba pero sabía en ese momento que no podía darle la relación que se merecía debido a la dirección en que iba mi vida iba siendo jodidamente joven tratando de perseguir el sueño que tenía de ser un gran artista o lo que sea. No quería hacerla daño y prefería que estuviera a distancia. Ahora estoy aquí diciéndola que después de todo este tiempo y supongo que va bastante bien" explicaba el solista.