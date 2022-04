Shawn Mendes continúa inmerso en la producción de su siguiente álbum, el cuál sería el quinto de su carrera. Su último lanzamiento, When You’re Gone, fue un tema en el que se abrió para expresar el miedo que siente cuando termina una relación en la que se sentía protegido.

When You’re Gone estuvo acompañado por un videoclip muy sencillo donde se ve al canadiense en el escenario mientras daba un concierto y también detrás de él ensayando. Un vídeo musical en blanco y negro que rompe al final para dar un toque de color y esperanza. Hace unas semanas, Shawn Mendes también lanzó la versión acústica del tema a piano.

Shawn Mendes - When You're Gone

El artista sigue en el estudio de grabación preparando nueva música. El pasado lunes 25 de abril, levantó los rumores entre sus fans de una posible colaboración al publicar un tweet únicamente con el nombre de Kehlani, la artista R&B a la que hemos visto recientemente unirse a Justin Bieber en Up At Night. Después de esta publicación, Shawn Mendes no volvió a decir nada más, pero las expectativas ya están puestas. ¿Tendremos una canción entre ambos artistas pronto?

Unos días atrás, se sinceró en redes sociales sobre cómo se encuentra mentalmente. No está atravesando por su mejor momento tras su ruptura con Camila Cabello hace unos meses. "Aunque siento que es algo difícil de hacer. Tengo miedo de que si la gente conoce y ve la verdad puedan pensar peor sobre mí. Que puedan aburrirse de mí.”, escribía el cantante. Un mensaje en el que es honesto y demuestra que por mucho éxito que tenga una persona, no siempre te puede estar bien. “A veces realmente no me importa lo que la gente opina y me siento libre. Aunque muchas veces es un problema. Esa es la verdad. La verdad es que incluso con todo el éxito me cuesta sentir que no estoy cayendo".

Pese a esta dura carta, da un mensaje de positividad diciendo que se encuentra mejor, pero que quiere contar y ser de verdad. “Me gustaría pensar que quizás el contar esto pueda resonar con algunas personas".

El canadiense se encuentra también en la preparación de su nueva gira Wonder: The World Tour, que pasará por España en junio de 2023, tras retrasarlo un año por la pandemia: