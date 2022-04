Miley Cyrus añade 6 nuevas canciones a su disco en directo

El pasado 1 de abril Miley Cyrus publicó el primer disco en vivo y en directo de su carrera. Attention fue la obra con la que la solista estadounidense recopiló algunas de las grabaciones que había realizado en sus muchos últimos conciertos en los que ha ido salpicando canciones de sus últimos álbumes de estudio y sorprendentes versiones de clásicos de la música americana.

Apenas 3 meses después, la cantante quiere darle otra vida extra más a este álbum con la inclusión de 6 nuevas canciones que mayoritariamente forman parte de su paso por el festival Lollapalooza en Brasil en el que actuó ante miles de personas.

De aquel show, Miley ha querido rescatar seis canciones: su colaboración con Anitta (que es un mash up de Mothers daughter y Boys don't cry), un tema inédito que es una alternativa de You (toma 2) y 4 nuevas versiones en directo de algunos de sus clásicos como Nothing breaks like a heart, Fly on the wall, Angels like you o WTF Do I know.

Todo ello es lo que presuponemos de la imagen que ha publicado en las redes sociales en las que pone como fecha el próximo viernes 29 de abril junto con una imagen de estas canciones con numero y con la misma estética que la contraportada de su Attention: Miley Live.

Tendremos que esperar para la confirmación oficial de que Miley Cyrus ha creado Attention: Miley Live deluxe edition cuyo lanzamiento, como decimos, parece estar emplazado para el 29 de abril.

"🚨 #ATTENTION #MILEYLIVE 🚨 ¡Mis fans me han pedido un álbum en directo durante tanto tiempo y estoy emocionadísima de poder dárselo! ¡Este show lo han decidido los fans para los fans! ¡Pregunté a mi audiencia qué canciones querían que interpretase en mis siguientes shows y este es el repertorio que vosotros creasteis! Desde las versiones favoritas de lxs fans hasta algunas de mis canciones más antiguas, nuevas e inéditas como You y Attention. Hice una cantidad pequeña de shows en directos este año y quería que la máxima cantidad de mis fans experimentaran mi directo. Este álbum no hubiera sido posible sin mi banda y mi equipo. Gracias a todos los que vinieron a ver mi show y a cualquiera que no pudo hacerlo, este disco es para ti. Os quiero!" posteó Miley Cyrus en su perfil oficial en las redes sociales anunciando en su día el proyecto.

Además de anunciarlo con muchos adelantos de estas canciones en directo, la cantante también posteó la portada del álbum. Una imagen que no era apta para todos los públicos y que muestra el poder de un tanga.