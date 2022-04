7 Regalos para el Día de la Madre 2022 que comprar en Mercadona por menos de 12€

Se acabó la búsqueda. Mercadona cuenta con el regalo perfecto para este Día de la madre. Y es que podrás escoger entre diferentes packs de cuidado personal con distintos aromas, complementos y precios. Sin duda, todo un acierto que seguro fascinará a tu madre.

Uno de los más acordes a la primavera es el pack The Rose, que incluye una fragancia floral muy fresca y un pañuelo muy colorido y alegre o un abanico, que seguramente no deje de usar ya en los próximos meses. Lo mejor es su precio y es que por tan solo 11€ podrás adquirir este pack, que seguramente la encantará. En esta misma línea encontrarás el Lote Elección que tiene una fragancia, que te conquistará al instante por su olor suave, floral y avainillado. Su precio es de tan solo 11,50€ y es una fragancia ideal y muy fresca para llevar en el día a día.

Lote "The Rose" y Lote Elección perfectos para este día tan especial. / Mercadona

Sin embargo, este no será el único regalo que encontrarás para este Día de la madre, ya que existen más opciones que podrás regalarla. Si buscas algo más completo o al menos, algo que no sea solo una simple colonia entonces el lote My Moment es perfecto, ya que cuenta con un kit de desmaquillaje, limpiador y tonificador, que la conquistará al instante. Es perfecto para todo tipo de pieles y aplicable a todas las partes de su rostro. Su precio es de 11,50€ y será algo que le dure mucho tiempo o al menos, mucho más que las leches desmaquillantes o las aguas micelares.

Si buscas un regalo para el Día de la madre un tanto diferente entonces, no dudes, en decantarte por el lote Ikiru Her, que incluye dos frascos de diferente tamaño y cuesta alrededor de unos 8€, es perfecto para aquellas personas que quieren encontrar el punto de equilibro, ya que su olor es muy especial y armonioso. Aunque si sabes que le gusta algo más floral, entonces no dudes en cogerle el lote Soplo Musk, que es una fragancia única con un sabor muy dulce y nada agobiante que te seducirá desde el primer momento.

Este Día de la madre regala fragancias de Mercadona muy frescas. / Mercadona

Si buscas algo más sencillo, pero igual de original entonces valora el Lote Sugared Blossom, que incluye un perfume con olores muy florales y una loción corporal hidrante con ingredientes activos, como la manteca de Karité y el aceite de almendras. Su asequible precio hace que sea irresistible hasta para ti, ya que cuesta solo 6,50€. Aunque si lo que quieres es transmitirle un mensaje de calma para que baje esas pulsaciones que lleva a mil por la estresante rutina, entonces escoge el lote Calm y Relax, que incluye una pequeña fragancia fresca, además de una vela aromática, un complemento que la ayudará a relajarse mientras toma una relajante ducha.

Nuevas fragancias aromáticas para regalar a tu madre. / Mercadona

Estos son solo algunos de los mejores productos de perfumería del Mercadona y que te han salvado la vida, sobre todo, si no tenías tiempo de comprar nada.