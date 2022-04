Michael Stipe revela el cambio de letra en 'Losing My Religion' de R.E.M. que lo cambió todo

En la década de los 80, R.E.M. ya disfrutaban de un nombre importante dentro de algunos círculos minoritarios de la música indie. La banda de Georgia con Michael Stipe a la cabeza ya era conocida para una parte destacada de la industria, pero fue con el cambio de década cuando su popularidad estalló. Fue gracias a su séptimo disco, Out of Time, que vio la luz en 1991 al que no le hizo falta una gira de presentación para despachar 18 millones de copias vendidas.

Dentro de ese álbum, Losing my religion se convirtió rápidamente en la canción estrella. Con un imaginativo riff de mandolina, se convirtió en un hit mundial como metáfora del amor no correspondido. En la última entrevista ofrecida por Stipe, el que fuera líder de la banda ha dado más detalles acerca de la composición y significado de uno de los temas más conocidos de su historia.

"Lo lanzamos como primer sencillo pensando que iba a preparar la próxima canción", dice el músico en una entrevista con Rick Rubin para el podcast Broken Record. "Es una canción tan extraña que no teníamos idea de que iba a resonar de la forma en que lo hizo", reconoce.

Stipe ha desvelado además que la canción sufrió un cambio de letra antes de ser lanzada. "Ese soy yo en la esquina / Ese soy yo en la cocina, de lo que me estaba sacando era de ser el tímido alhelí que se queda atrás en la fiesta o en el baile y no se acerca a la persona de la que estás locamente enamorado", dice el músico.

R.E.M. - Losing My Religion (Official Music Video)

"Existe toda esta relación que sucede solo en la mente de la persona y no sabe si ha dicho demasiado o no ha dicho lo suficiente", agregó Stipe. "Él está como en la esquina de la pista de baile viendo a todos bailar y viendo al amor de su vida bailando con todos porque esa es la persona más emocionante; o está en la cocina detrás del refrigerador". Entonces, una palabra terminó por cambiarlo todo. "Cambié 'kitchen' por 'spotlight' e instantáneamente la canción se volvió sobre mí, lo que nunca fue", reconoció el cantante.

No fue la canción elegida como single en un primer momento. La compañía discográfica enseguida reparó en el atractivo de la canción, pero el bajista del grupo, Mike Mills, en un principio no estaba de acuerdo con este la elección de Losing my religion como primer sencillo del que sería uno de los discos más vendidos.

El álbum Out of Time debutó en el número 1 en Estados Unidos y volvió a esa posición varias semanas después. Además, ganó tres premios Grammy en 1992: uno como mejor álbum de música alternativa, y dos por el primer sencillo, Losing my religion (mejor canción y mejor vídeo). Sólo en 1991 el álbum vendió alrededor de 4,5 millones de copias en los Estados Unidos y demostró que una banda alternativa como esta podía llegar al gran público sin perder su integridad.