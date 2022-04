Camila Cabello se convierte en la primera mujer bilingüe en ser imagen de Victoria’s Secret

El nombre de Camila Cabello es uno de los que más suenan últimamente y no solo por su faceta musical. Vuelve a ser la imagen de una marca de éxito y, además, haciendo historia. Tras ser la imagen de alguna empresa conocida, como L’Oreal, ahora se embarca en un nuevo proyecto donde se une a la campaña de Victoria’s Secret. Lo hace para promocionar la fragancia más conocida y vendida de la marca, Bombshell.

Se convierte así, en la primera persona bilingüe en formar parte de una campaña de la empresa y lo ha demostrado publicando unos vídeos donde habla del proyecto tanto en inglés como en español. Es muy importante para ella y quiere transmitir un mensaje de aceptación: “Bombshell se trata de aceptar quién y qué eres, y celebrarlo todos los días”, comentó Camila Cabello en sus redes sociales.

Victoria’s Secret con motivo de este hecho, realizará un evento en Nueva York, del 3 al 9 de mayo, para promocional su fragancia, bajo el nombre de The Bombshell Gardens, aunque no se sabe si estará presente la cantante. No es la primera campaña que realizan queriendo ser más diversos, ya que, en febrero de este año, Sofía Jirau se convirtió en la primera mujer con síndrome de Down para ser modelo de la marca.

Camila Cabello sigue cosechando buenos resultados en cuanto a su trabajo. Hace unas semanas, lanzó el que fue su tercer disco, Familia, el cual fue muy bien recibido por sus seguidores y por la crítica. La propia artista consideró en Carpool Karaoke, de James Corden, que es su mejor álbum hasta la fecha y se muestra muy orgullosa por ello. Un trabajo que tiene un estilo muy latino y en el que la cubana quiere transmitir sus raíces.

Además de tener canciones en inglés mezclando el idioma anglosajón con sus melodías latinas, también tiene dos canciones en español: Celia y Hasta los Dientes. Esta última una colaboración con María Becerra, una de las sensaciones de la música urbana. "Quiero acercarme cada vez más a la música latina y cantar más en español. Me voy a mover más en esa dirección", confesaba la artista en su última entrevista para LOS40.