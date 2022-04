Camila Cabello desvela la razón por la que se presentó a Factor X y Harry Styles tiene mucho que ver

Camila Cabello continúa promocionando Familia, el "mejor disco de su carrera musical" según ha confesado en su última entrevista. Y ningún escenario es más popular que el archiconocido Carpool Karaoke del Late Late Show presentado por James Corden para la CBS. Allí la intérprete ha desvelado la verdadera razón por la que se presentó a X Factor en su día y por la que quiso ser artista.

"Tenía 15 años y era una fan incondicional de One Direction y dudaba entre The Voice o X Factor. Pensé que 1D estaría en X Factor y no en The Voice así que me decidí. Es muy embarazoso y Es la primera vez que lo digo y lo puedo contar porque hace ya 10 años de entonces y era una niña, pero la verdadera razón por la que decidí presentarme a X Factor y no a The Voice fue porque soñaba con conocer y casarme con Harry Styles" explicaba la cubana tras se preguntada por el motivo que la llevó a convertirse en artista.

Ante la sorpresa del presentador, Camila Cabello explicó un poco más que no es que creyera que iba a casarse con el solista por presentarse sino que "soñaba con convertirme en una artista y que eso me llevaría a encontrar el amor".

La cantante confesó que no echa de menos estar en Fifth Harmony: "Me sentí genial cuando me dijeron que iba a ir a una banda. Pero no lo echo de menos. No hay malos sentimientos. Simplemente era muy joven y ahora soy una persona diferente. Fue una época muy divertida. Quizá sí lo echo de menos cuando estoy de promoción y me gustaría tener a más gente a mi lado y no estar sola. Pero a nivel de las decisiones creativas no lo echo nada de menos".

Camila Cabello se sometió también al polígrafo y tuvo que contestar a preguntas comprometedoras como entre Harry Styles o Ed Sheeran a quién elegiría o si ha tenido recientemente alguna conversación romántica desde que está soltera. Además, la solista recordó sus orígenes y cómo su padre y su madre tuvieron que entrar en Estados Unidos de forma no legal y sin más pertenencias que lo que pudieran llevar encima.

Cantando Havana, Bam Bam, Liar o Don’t Go Yet entre algunas de las canciones que sonaron en el popular formato se despidió la artista del Carpool Karaoke recogiendo el testigo de Nicki Minaj que fue la primera artista invitada después de dos años de ausencia por culpa de la pandemia.