Marta López estalla por la bronca con Raúl del Pozo en la gala de 'Supervivientes'

Marta López Alamo sacó ayer las uñas por su novio, el concursante de Supervivientes 2022, Kiko Matamoros. En el plató de la cadena Telecinco, donde se ha celebrado la gala, Enrique Del Pozo acusó a Matamoros de decirle a Rubén Sánchez que era un deportista "desconocido, frustrado, fracasado y que el hecho de ser homosexual no le favorecía nada". Matamoros no se cortó un pelo a la hora de insultar el deportista. El culturista y pareja de Del Pozo se derrumbó y sólo le pudo espetar a Matamoros que él se valía de su papel en Sálvame.

La discusión no ha gustado nada a las parejas de los concursantes y así cuando se han visto las caras en plató les han defendido como era de esperar. Del Pozo acusa a Matamoros de sacar a relucir el tema de la homosexualidad. Mientras, Marta defiende a su chico admitiendo que quizás lo sacó “para ensalzarlo” ya que realmente el asunto lo ha había puesto sobre la mesa el culturista. “No me gusta que se deje a Kiko de lo que no es. Es muy sucio jugar con el tema de la homosexualidad”, ha afirmado la influencer.

Del Pozo dijo que Kiko se cree que la isla es suya. “Tendría que haber tenido piedad y consideración”, insistió sobre la actitud de Matamoros. Del Pozo valora mucho la valentía de su novio al hacer pública su homosexualidad. La tensión se podía palpar y el disgusto tras la expulsión de Sánchez.

Por si fuera poco, el cantante ha insistido ante las cámaras que su novio ha sido invisible en el programa y que estuvo fuera de lugar que Matamoros le acusara de frustrado por ser anónimo. Del Pozo aprovechó que tenía cara a cara a la novia de Matamoros para asegurarle que él jamás le diría: "Tú eres una modelo frustrada”.

No ha hecho falta que ella le contestara. Su cara ha expresado repugnancia y ha murmurado “pereza”, una palabra que las cámaras han captado y los espectadores han podido leer perfectamente sus labios. Finalmente la modelo e influencer ha sentenciado que “si no congenian, no congenian”. El caso es que Rubén fue ayer expulsado de la isla así que eso ya da igual.