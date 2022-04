Melani Olivares da por fin la cara para mostrar el resultado de su operación de nariz

Hace diez días Manuela, la hija de Melani Olivares nos daba el último parte del estado de salud de su madre tras someterse a una intervención de nariz. Aseguraba que ya estaba mucho menos hinchada. “El móvil me reconoce la cara 😂😂😂eso es que ya voy estando mejor ! Manuela os da el parte sobre el 8ºdia de recuperación! Lucho irrumpe con fuerza en el “influencismo”❤️❤️❤️”, escribía la actriz junto al vídeo en el que podíamos ver a sus dos pequeños.

Ahora, ya ha sido ella la que se ha puesto delante de la cámara para mostrarnos el resultado. “Lo prometido es deuda, que ya os presento a mi nueva nariz. A partir de ahora llamadme nariz, por favor”, decía en un vídeo en el que podemos observar que hay cambio, pero no exagerado, sino bastante sutil.

“Estoy super contenta, estoy muy inflamada todavía. Yo os lo quería enseñar cuanto antes, pero la verdad es que todo lleva su proceso y todavía está bastante hinchada. Pero como estoy haciendo cosas, no quería que me vierais por ahí y yo no haberlo enseñado”, explicaba.

Al gusto de todos

Todavía no se ha recuperado del todo, pero está feliz con lo que ha visto hasta ahora. “Estoy muy contenta porque me han quitado la porrita de delante, pero no he perdido lo que va siendo mi cara. Me veo igual. Ni mi sobrino, ni mi gente cercana que no me ve desde hace tiempo, lo han notado. Objetivo cumplido”, aseguraba.

Y claro, ya han llegado las primeras opiniones con un veredicto unánime.