Cher y el adiós más largo de la historia: “No sé cómo asumir me estoy hacienda vieja… no quiero parar”

"Es una ocurrencia rara", reconocía Cher cuando en 2002 anunció que se despedía de los escenarios con la gira Living Proof: The Farewell Tour. Lo que empezó siendo un recorrido modesto de tres meses, se convirtió en el tour más extenso y lucrativo de una solista femenina: tres años, 325 conciertos y más de 250 millones de dólares recaudados. "No quiero parar", reconocía la artista. Por fin, el 30 de Abril 2005, el adiós más largo de la historia - que también se llamó The Never Can Say Goodbye Tour - concluyó con un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Pero ese día, Cher no entonó su 'canto del cisne'. Y aunque había "jurado por Dios" que "nunca más" volvería, no fue así: "No sé cómo asumir el hecho de que me estoy hacienda vieja. No quiero poner fin a mi carrera".

"Es una ocurrencia rara"

En Enero de 2002 Cher anunciaba a bombo y platillo que se despedía de los escenarios. Un titular de esa fecha en la revista Billboard lo confirmaba: 'Cher dice adiós con un tour por 50 ciudades'. En aquel momento, no estaba segura de la respuesta del público y sus pretensiones eran modestas: "Soy plenamente consciente del hecho de que es una ocurrencia rara. No doy por sentado el hecho de que a la gente le siga importando lo que hago a cualquier nivel". Por eso, la imperecedera diva no contemplaba estar más de un año en la carretera: Living Proof: The Farewell Tour duraría tres meses y solo podrían verla sus admiradores norteamericanos.

La artista quería culminar sus casi 40 años de carrera subida a un escenario: "El sueño de una artista es tener una carrera en la que continuamente te está conociendo gente nueva, al mismo tiempo que mantienes a tus fans de siempre felices", revelaba en la publicación americana.

Cher, recogiendo su premio Billboard en 2002, el año en que intentó su retirada. / M. Caulfield/WireImage

En Junio de 2002, Cher se embarcó su tour final: Promocionaba su 24º álbum de estudio, Living proof, y su recopilatorio The very best of Cher. Pero sus expectativas se quedaron cortas. Cortísimas. La venta de entradas se disparó y los tres meses iniciales de conciertos por Norteamérica se convirtieron en casi tres años de actuaciones que pasaron también por Europa, Asia y Oceanía, territorios en los que la artista nunca había estado o llevaba mucho tiempo sin visitar. The Farewell Tour (Gira de Despedida) terminó llamándose The Never Can Say Goodbye Tour (Gira Nunca Puedo Decir Adiós).

"Me estoy acercando a los 80"

El 30 de Abril 2005, el adiós más largo de la historia llegó a su final y Cher se despidió 'definitivamente' de su público con un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Casualmente - o no - fue precisamente en este recinto en el que la intérprete de Believe debutó 40 años atrás en un escenario. Según confirma www.hollywoodbowl.com, en Enero de 1965 cantó por primera vez con su ex marido Sonny Bono.

"Me estoy acercando a los 80", bromeó ante el público (tenía 59 años). "Y si hiciera eso que todo el mundo hace, regresar dentro de cinco años, sería conduciendo uno esos carritos, ya sabéis, esos con joysticks que se ven en Costco (cadena de supermercados)". Y añadió: "Hay dos razones por las que la gente vuelve. Porque, como los Stones, están arruinados. Otra vez. O porque son viejas divas que están deseando estar entre sus adorados fans. Pero esto, esto es lo verdadero". El show terminó con fuegos artificiales.

Es muy vergonzoso… sigo haciendo estas giras de despedida porque, juro por Dios, que creo realmente que nunca voy a volver. Me digo 'cuando tenga 100 años ¿quién va a venir a verme?'

Las cifras astronómicas

Jamás imaginó Cherilyn Sarkisian las cifras astronómicas de su Living Proof: The Farewell Tour. Después de tres años, ofreció 325 conciertos, la mayor cifra jamás lograda en el tour de una solista femenina. Vendió más de tres millones de entradas en 20 países y superó los 250 millones de dólares recaudados, convirtiendo la gira de Cher en la más taquillera de las habidas hasta entonces y entrando en el Guinness Mundial de los Récords.

A esto, habría que añadir otros datos curiosos. El tour más exitoso de todos los tiempos de una cantante femenina concluyó con 4.731 pizzas o 300 tartas de cumpleaños consumidas en el 'backstage', más de 3.000 cambios de vestuario y 1.200 pares de pestañas postizas utilizadas.

"Nunca más volveré. Lo juro por Dios"

Casi una década después de su 'canto del cisne', Cher volvió. Y no lo hizo subida a un 'carrito con joystick'. Cuando terminó su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas (entre 2008 y 2011) la californiana decidió que quería presentar en directo su disco Closer to the truth (2013). En Marzo de 2014 arrancó 'Dressed to Kill Tour'. Y juró que, esta vez sí, sería el último: "Este será mi tour de despedida. Nunca más volveré. Lo juro por Dios" aseguró ante el público del Staples Center de Los Ángeles el 7 de Julio. Y añadió: "¿Qué va a hacer vuestra abuelita esta noche?".

Visitó 49 ciudades de Estados Unidos y Canadá y tenía previsto continuar. Pero no pudo ser. Después de varios aplazamientos, la segunda etapa del tour se canceló: Cher tenía que recuperarse de una infección viral aguda que había afectado a su función renal. En un comunicado oficial indicó lo "devastada" que se sentía, agregando: "sinceramente, espero que podamos regresar de nuevo el próximo año y finalizar lo que empezamos". Aun después de la cancelación, 'Dressed to Kill Tour' se clasificó en el número 19 de la lista de los Tours Mundiales 2014 más lucrativos: 55 millones de dólares y más de 600.000 entradas vendidas.

"Es muy vergonzoso"

Tampoco la gira 'vestida para matar' fue la del adiós. Cher regresó en Septiembre de 2018. Lo hizo embarcada en el tour mundial Here We Go Again y presentando su álbum Dancing Queen. En una entrevista para The Today Show de 2019 reconoció que era muy embarazoso para ella tanta gira de despedida: "Es muy vergonzoso… sigo haciendo estas giras de despedida porque, juro por Dios, que creo realmente que nunca voy a volver. Me digo 'cuando tenga 100 años ¿quién va a venir a verme?'. Mi madre tiene 93 años y me dice 'Cher, la edad es solo un número. Si a ti no te importa, no te afectará'. Y yo le digo 'Mami, estás loca'".

“No sé cómo asumir el hecho de que me estoy hacienda vieja" lamentó la artista. "Me miro en el espejo y veo a una señora mayor. Y no tengo ni idea de cómo ha llegado ahí. Al mismo tiempo, no quiero poner fin a mi carrera. Mi voz sigue estando bien. Todavía puedo moverme con energía sobre el escenario. Y los trajes todavía me quedan bien. Pero pienso 'es ahora o nunca'".

Here We Go Again Tour tuvo que concluir forzosamente el 10 de Marzo de 2020. Por culpa del COVID-19. En 2022, la incombustible Cher tiene previsto reaparecer. Según www.chertour2022.com las fechas pospuestas por la pandemia se reprogramarán.