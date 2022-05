Dua Lipa da otra lección contra el bullying recordando uno de los peores acosos que sufrió

Dua Lipa es una de las mayores estrellas de la industria musical en este momento. Pero no siempre fue así. Cuando la artista comenzó su carrera su nombre aún no estaba asociado al éxito y su legión de seguidores era infinitamente más pequeña. Una situación que la expuso, como a otros muchos artistas emergentes, al bullying y al odio en las redes sociales.

En una reciente entrevista con NPR, la británica recordó un triste episodio vivido de hace unos años en el que vivió uno de los peores acosos de su vida. La inglesa da una lección contra el bullying en las redes y relacionando estos comportamientos con la salud mental de los que, como ella, sufren estos episodios.

"Hubo una pequeña coreografía que hice cuando estaba actuando, y la gente tomó ese pequeño fragmento y decidió basar toda mi presencia en el escenario y quién era yo como intérprete en el escenario. Creo que en ese momento tuve momentos de duda, aunque fue un poco injusto porque muchas de las personas que habían enviado esos mensajes o estaban diciendo cosas en línea en realidad no habían estado en un espectáculo. Las redes sociales funcionan con esta moneda tóxica de ‘quién puede hacer reír a la gente a expensas de los demás" explica Dua Lipa

La intéprete recuerda así el vídeo que se viralizó hace algunos años en el que salía bailando One Kiss con un paso que sigue repitiendo gira tras gira y que sigue generando infinidad de comentarios. Como ella misma explica, el ataque gratuito de muchos anónimos le llegó a hacer dudar de si valía para la música.

Pero a veces de lo malo se puede sacar una valiosa lección: "Si te apasiona algo y eres bueno en tu trabajo y escribes desde el corazón, nadie te lo puede quitar. Tuve que irme de Twitter, pero si eso me va a ayudar a mí y a mi salud mental y me permitirá prosperar de la manera que elija, es lo mejor" explica Dua Lipa.

No es la primera vez que la inglesa habla sobre el bullying que una estrella mundial como ella llegó a sufrir. Con la revista Elle ya se explicó así: "Todo lo que haces se vigila con detalle. La gente quiere frenar tu crecimiento. Te examinan y te dicen cómo tienes que ir, qué tienes que hacer y te preguntan que por qué te cortaste el pelo. Vives en un continuo miedo de no ser suficiente. [...] Cuando conocí a Katy Perry, me dijo que no buscase mi nombre en Internet y me dijo 'Lo hice al principio de mi carrera y me entristecía leer cualquier titular que decía algo sobre mí'. También me aconsejó no activar las notificaciones".

“Ahora lo puedo mirar desde otra perspectiva, lo miró con cariño porque me hizo crecer en la artista que me quería convertir. Me hizo trabajar más fuerte, ensayar más, solo me quería convertir en una verdadera artista y creo que eso era lo que necesitaba”, aseguró durante su visita al show de Jimmy Fallon.