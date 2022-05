Los mejores memes para celebrar el día de 'Star Wars'

Hoy, 4 de mayo se celebra en todo el mundo el día de Star Wars, que para los fans de La guerra de las galaxias es el día más esperado del año. La saga de George Lucas arrastra a millones de seguidores a celebrar este día en el que la frase que más escucharán es "que la fuerza te acompañe (mayo de 4th with you)".

Durante la jornada de hoy habrá eventos, disfraces, recopilatorios y muchos memes. Los seguidores aprovecharán para hacer un repaso a alguna de las cintas de la saga. La historia de porqué Star Wars tiene un día mundial es curiosa.

Todo surgió cuando el diario London Evening News del 4 de mayo de 1979 publicó una información en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a la recién elegida com primera ministra Margaret Thatcher. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations". Los fans de las películas de Lucas vieron claro el juego de palabras. Fue años después cuando se popularizó la celebración mundial.

Os dejamos algunos de los memes más divertidos del día de Star Wars.

El Conde Dooku de Olivares os desea un feliz 4 de Mayo, día de Star Wars#MayThe4thBeWithYou#StarWarsDay pic.twitter.com/wqnQuEOSPN — ƉAƲIƉ ƁOKEH (@DavidBokeh) May 3, 2022

Qué aburrida la vida cuando no te gusta STAR WARS #MayThe4thBeWithYoupic.twitter.com/5HQtP0LZGx — 🦋 love of my life (@bvvillelag) May 4, 2022

feliz may the 04! literalmente mi vieja me dió la vida pero toda la saga de star wars las ganas de vivirla !!!#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/8vbDqCvc0Y — cami ۞४/ SW DAY (@crowholmes) May 4, 2022

Buenos días tengáis!!! Creo que hoy toca algo especial, y no es difícil saber “qué se viene”. Estad atentos. Un café y que la fuerza os acompañe #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/CIMXlLhbK0 — Las crónicas de Deckard (@cronicasdeckard) May 4, 2022

"El lado oscuro no es más fuerte, es el camino rápido, fácil y seductor..."

Alguien pensó que sería buena idea "ampliar" su trastero hasta... llegar a una galería con bastantes años de antigüedad ⁉️ el infinito y más allá... #DiaStarWars #StarWars pic.twitter.com/JYeUX1hHwt — Bomberos Madrid (@BomberosMad) May 4, 2022

A dia de hoy la fiesta es tan popular que hasta los Bomberos de Madrid o la Guardia Civil cuelgan memes en sus redes sociales.

Feliz día de Star Wars a todos!! A disfrutar mucho y qué se note que hoy es un gran día!😄👏🏻👏🏻🎉#MayTheFourthBeWithYou #StarWars pic.twitter.com/CL1bnHBcen — Lokatan (@lokatan7567) May 4, 2022

El 25 de mayo se estrena la serie Obi-Wan Kenobi que coincide con el 45 aniversario del estreno de la primera película de Star Wars donde pudimos ver por primera vez Obi.