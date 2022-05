Manu Ríos “se está recuperando” de la noche que conoció a Anitta, Megan Thee Stallion y Ashley Simone

Rosalía no fue la única española protagonista de la gala MET 2022. ¡Ni mucho menos! Aunque su vestido blanco que nos recuerda al de una novia fue uno de los estilismos que más dio que hablar la noche del lunes, la cantante de Motomami no fue la única artista made in Spain que acudió a la noche más especial de la moda.

Manu Ríos, la estrella de Élite, también acudió al evento. El actor, que ha alcanzado la fama a nivel mundial gracias a su papel de Patrick en la famosa serie de Netflix, ha acudido a la alfombra roja más esperada de los fashionistas. El artista optó por un increíble look de Moschino que se llevó el aplauso de los expertos. Y es que, a diferencia de otros compañeros, Manu supo arriesgar con su look y dar juego en la alfombra roja. Porque a la alfombra roja de la gala MET se va a jugar y la estrella española lo sabe bien. Así que optó por un traje lleno de transparencias y sin camisa.

Pero no fue el único look que llevó en una noche tan especial. Manu optó por un segundo look que nos ha enamorado. Se trata de una blusa transparente, que deja ver su increíble cuerpo, y una falda negra con volantes. El look lo cornan unas botas de cuero de lo más provocadoras. Un estilismo propio de una auténtica estrella.

Manu y sus nuevos amigos

Pero lo mejor de todo es que Manu ha compartido una nueva publicación en su cuenta de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores y seguidoras, donde ha compartido algunas fotos de la noche. ¡Y, jo, qué noche!

El artista se ha hecho muy buen amigo de algunas de las estrellas del momento, tal y como hemos podido ver en redes. Manu ha hecho muy buenas migas con Anitta. La brasileña hasta se animó a fingir que le comíua el pecho en una de las fotos. También ha congeniado con una de las estrellas del rap del momento: Megan Thee Stallion. Incluso cenaron juntos, tal y como hemos podido ver en las fotos.

Pero si ha habido química con alguien ha sido, sin duda, con dos de las estrellas de Netflix. Y es que lo que une la plataforma que no lo separe la MET. Manu estuvo parte de la noche con Ashley Simone, la última gran estrella de Los Bridgerton. Tampoco se separó de Madelaine Petsch, uno de los rostros más conocidos de la serie Riverdale. La pelirroja le ha escrito un comentario que deja claro lo bien que se llevaron durante el evento: "Te adoro absolutamente".

De este modo, on nos extraña que Manu Ríos todavía no se haya recuperado emocionalmente de aquella noche. "Todavía estoy procesando la noche", ha escrito junto a las fotos.

Sin duda, Manu Ríos va a dar mucho que hablar. Y es que el actor español se acaba de abrir las puertas a Estados Unidos.