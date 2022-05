Mel B y Emma Bunton se unen para participar en la cuarta temporada de ‘The Circle’

The Circle es el exitoso reality de Netflix que acaba de estrenar su cuarta temporada. Siete concursantes entran en una casa en la que no van a coincidir entre ellos porque estarán encerrados cada uno en una habitación. Se podrán comunicar a través de unas redes sociales, pero lo que no sabrán es si la persona con la que hablarán es real o no. Mientras tratan de averiguar quiénes están detrás de los perfiles, se crearán alianzas y los jugadores votarán a sus favoritos, quienes obtendrán beneficios como la inmunidad o la capacidad de nominar a otro compañero.

The Circle Season 4 | Official Trailer | Netflix

Esta es la sinopsis de un programa que te engancha desde el primer segundo. Los cuatro primeros episodios de la nueva temporada ya se han estrenado y cada miércoles habrá más capítulos hasta completar todos el 25 de mayo.

Una de las grandes sorpresas de The Circle 4 es la participación de dos Spice Girls, Mel B y Emma Bunton, quienes intentarán engañar a los concursantes bajo un perfil falso en el que interpretaráb a Jared, un hombre que es escritor de libros infantiles. Las artistas no juegan para ganar, pero sí pueden tener una relevancia en el resultado final del juego y es que si consiguen que la mayoría de los jugadores no descubran que Jared es falso, el programa aumentará la cantidad final del premio a 150.000 dólares, estando inicialmente a 100.000.

Surprise! Emma and Mel B from the Spice Girls have entered The Circle.



New episodes now streaming pic.twitter.com/GvZ0MJjrOf — Netflix (@netflix) May 4, 2022

Un secreto que esperan alargar lo máximo posible y del que el programa ya ha soltado alguna pista. En el tercer episodio, el programa les organizó una fiesta temática para homenajear a la década de los 90. Evidentemente, no podía faltar en ese pequeño evento la música de una de las girlsbands más icónicas de la época y de la historia de la música. Wannabe sonó haciendo bailar a los concursantes, quienes no saben nada de lo que se esconde detrás.

La lista de concursantes sin contar a Jared, personaje creado por Mel B y Emma Bunton es: