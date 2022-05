Todos los conciertos de las fiestas de San Isidro en Madrid, desde el 9 a 15 de mayo

Las fiestas de San Isidro han vuelto. Después de dos años en los que las restricciones por la Covid-19 han marcado todas las fiestas de nuestro país, este 2022 las fiestas grandes que la ciudad de Madrid organiza en honor a su patrón, San Isidro, vuelven cargadas de mucha música y sin ninguna norma que limite el aforo.

Este 2022 el cartel de las fiestas es de lo más variado e incluye a artistas urbanos como Maikel Delacalle y Jaime Lorente, iconos del pop nacional como La Bien Querida y mucho rock clásicos de la música, que esta vez llega de la mano de LOS40 Classic.

Aquí os contamos cuáles son los conciertos que habrá entre el 9 y el 15 de mayo y en qué lugar de la ciudad serán:

Lunes 9 de mayo

La Musagna - 21:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Martes 10 de mayo

Rock con Ñ - A las 21:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Miércoles 11 de mayo

Somked Burbon - A las 21:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Jueves 12 de mayo

Coffe & Wine - A las 21:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Viernes 13 de mayo

Jardines de las Vistillas

Franvvi - A las 20:00 horas en los jardines de las Vistillas

Belako - A las 21:30 horas en los jardines de las Vistillas

Red Axes - A las 22:45 horas en los jardines de las Vistillas

Parque de San Isidro

Nacha la Macha - A las 20:30 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

OBK - A las 22:15 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Elyella - A las 00:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

ELYELLA- Memories

Plaza Mayor de Madrid

Banda Sinfónica Municipal de Madrid - A las 21:30 horas en la Plaza Mayor

Matadero de Madrid

Lin Cortés - A las 21:30 horas en el Matadero de Madrid

Acid Arab - A las 23:00 horas en el Matadero de Madrid

ACID ARAB - STAIFIA feat. Radia Menel (Official Music Video)

Sábado 14 de mayo

Jardines de las Vistillas

42ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid - A las 18:00 horas en los Jardines de las Vistillas

Los Rebeldes - A las 21:00 horas en los Jardines de Las Vistillas

Rusowsky - A las 22:30 horas en los Jardines de Las Vistillas

Jasss - A las 23:45 horas en los Jardines de Las Vistillas

Parque de San Isidro

Petit Pop - A las 18:30 horas en el Parque de San Isidro de Madrid (Escenario Principal)

Jaime Lorente - A las 20:00 horas en el Parque de San Isidro de Madrid (Escenario Principal)

Los Chichos - A las 21:30 horas en la Ermita de San Isidro

Derby Motoreta's Burrito Kachima - A las 23:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Jaime Lorente - El Chaval (Official Video)

Matadero de Madrid

La Bien Querida - A las 20:00 horas en el Matadero de Madrid

Arkano - A las 21:30 horas en el Matadero de Madrid

Bronquio - A las 23:00 horas en el Matadero de Madrid

Silvia Superstar - A las 00:15 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Plaza Mayor de Madrid

Rita Payés - A las 20:00 horas en la Plaza Mayor

Amistades Peligrosas - A las 21:30 horas en la Plaza Mayor

Maikel Delacalle - A las 23:00 horas en la Plaza Mayor

Maikel Delacalle, Mala Rodríguez - Fanático

Domingo 15 de mayo

Jardines de las Vistillas

Tarquim - A las 21:30 horas en los Jardines de las Vistillas

The Skatalites - A las 23:00 horas en los Jardines de las Vistillas

Andy Grey (Radio Gladys Palmera) - A las 00:15 horas en los Jardines de las Vistillas

Parque de San Isidro

La Chica Charcos & The Katiuskas Band - A las 18:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario principal)

Cecilia Zango - A las 19:30 horas en el Parque de San Isidro (Escenario principal)

Rojuu - A las 21:00 horas en el Parque de San Isidro (Escenario principal)

Medina Azahara - A las 22:30 en el Parque de San Isidro (Escenario principal)

Rocío Saiz - A las 00:15 horas en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Tongo + Jamones con tacones en el Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Plaza Mayor de Madrid

LOS40 Classsic en San Isidro con London Calling de The Clash + Nena Daconte + Tam Tam Go! + Nacha Pop - A las 18:00 horas en la Plaza Mayor

Matadero de Madrid

Rumbódromo - A las 12:00 horas en el Matadero de Madrid

Clase Magistral Juan Paredes - A las 13:00 horas en el Matadero de Madrid

El cuerpo del disco - A las 22:30 horas en el Matadero de Madrid

LOS40 Classic vuelve a San Isidro

LOS40 Classic vuelve a San Isidro. / LOS40 Classic.

Después de varios años de parón LOS40 Classic volverá a ofrecer cuatro conciertos especiales en el marco de las Fiestas de San Isidro y lo hará de forma gratuita y en un lugar inmejorable, la Plaza Mayor de la ciudad.

El 15 de mayo desde las 18:00 horas podremos ver sobre el escenario a varios miembros de las bandas Sidecars y Love of Lesbian rindiendo un homenaje a London Calling, el disco en mayúsculas de The Clash. Después, cantaremos todos juntos las canciones de Nena Daconte, más tarde los de Tam Tam Go! y por último vibraremos todos con las canciones de Nacha Pop.

¿Te lo vas a perder? ¡Nosotros no!