María José Campanario se rompe a llorar y hace su confesión más sincera en ‘El Desafío’

El último programa de El Desafío ha venido cargado de sorpresas y es que esta semana la gala contaba con una invitada especial: María José Campanario. La mujer del torero ha acudido al magazine para cumplir una misión en el programa de Antena 3, además de ejercer como jurado. María José Campanario ha querido demostrar que podía superarse a sí misma y ha dejado con la boca abierta incluso a Jesulín.

Con Juls Janeiro presente en el plató de Antena 3, Campanario ha sorprendido visitando el programa como miembro del jurado VIP y ejecutando una prueba, que puso al torero contra las cuerdas. La mujer del diestro se ha enfrentado a una dura prueba que mezclaba apnea y escapismo, la cual resultaba cuanto menos agobiante. De ahí, que tanto su hija como Jesulín hayan seguido muy de cerca el reto de la odontóloga.

Campanario tenía que intentar aguantar la respiración bajo el agua mientras abría unos candados a ciegas. Una prueba un tanto claustrofóbica que ha dedicado a Jesulín. “Lo hago sobre todo por mi marido. Si no fuera por él, ¿por quién iba a hacer esto?", ha explicado María José.

¡SIN PALABRAS! María José Campanario supera su claustrofóbico desafío dedicándoselo a Jesulín de Ubrique #DesafíoSemifinal pic.twitter.com/ZM2joihYTq — El Desafío (@eldesafioA3) May 6, 2022

Campanario ovacionada por el público

La mujer de Jesulín de Ubrique ha logrado superar su reto, lo que ha provocado la ovación de todos los presentes, pero especialmente de su marido que la ha besado y abrazado. Segundos después Campanario se ha roto a llorar. “Perdonadme, pero necesitaba este tú puedes María José. De verdad, lo necesitaba mucho”, ha relatado entre lágrimas.

Jesulín que no ha podido evitar emocionarse al ver así a su mujer, igual que le ha pasado a Pilar Rubio, que nuevamente se ha roto a llorar y que no ha dudado en elogiar el amor del torero y la odontóloga. “Es la prueba más romántica que he visto en mi vida, de verdad. Por él, por ella, por el amor que se tienen y cómo se cuidan incluso en esos momentos", ha declarado la mujer de Sergio Ramos.

“Es la prueba más romántica que he visto en mi vida” - @PilarRubio_ se emociona con el desafío de María José Campanario #DesafíoSemifinal pic.twitter.com/ZYze4Viksd — El Desafío (@eldesafioA3) May 6, 2022

Campanario ha logrado superar este duro reto tras muchos años padeciendo una enfermedad crónica. La mujer del diestro tiene fibromialgia, lo que le causa fuertes dolores y le ha llevado a estar ingresada en más de una ocasión para sobrellevarla lo mejor posible. Pese a ser un reto televisivo, Campanario ha logrado con esta prueba superarse personalmente.

La pullita a Omar Montes

Pese a protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche, Campanario también ha vivido un tenso encuentro con Omar Montes, el principal rival en el ranking de su marido. El artista se ha enfrentado en este último programa a una prueba de altura, algo similar a la que Jesulín hizo frente hace unas semanas.

La mujer del torero, como miembro del jurado, ha valorado el show del artista. “Voy a barrer para casa. Felicidades, ha sido maravilloso, pero ¿has querido hacerlo a ciegas para poner la prueba un poco al nivel de la de mi marido de las sillas que fue más complicada?” ha expresado la odontóloga. Omar Montes ha reconocido que tenía razón, pero que su prueba ha sido algo más complicada porque eran 20 cajas y, por tanto, más unidades que las que tuvo que mover el propio torero semanas atrás.

Pese a ello, el artista ha reconocido el esfuerzo del diestro dando por zanjada la pequeña polémica. A lo que Campanario, sin querer entrar en más valoraciones, le ha comentado que “era simplemente una pregunta”. Aún así la mujer de Jesulín se ha mojado y ha reconocido que para ella su marido es el claro ganador de esta edición el El Desafío, aunque ha tratado de neutralizar a los mayores rivales.