A María Patiño le cuesta seguir hablando en ‘Socialité’ tras escuchar el testimonio de una conocida actriz

Hay veces que vemos a los personajes públicos y nos quedamos en la superficie, en lo que vemos a través de una pantalla. Pero siempre hay mucho más detrás. Y María Patiño nos lo ha demostrado este fin de semana.

Neus Sanz se actriz, pero en Socialité, hemos descubierto este fin de semana otra de sus facetas. Es voluntaria de hospitales y asegura que una de las plantas más complicadas es la de oncología infantil.

“Una de las niñas que me tenía en el corazón prendado fue Candela y falleció. A raíz de eso tuve que dejar un poquito el voluntariado y lo dejé por un año. No podía coger el autobús y hacer esa ruta, no podía pasar por delante del hospital, era tremendo. La pérdida de Candela fue un vacío muy fuerte, muy grande”, contaba en el programa incapaz de no emocionarse.

Reconoce que no se lleva esa carga a casa. “Me llevo ganas de volver y vuelvo para seguir ayudando porque creo que te hace ser mejor persona. Cuando ayudas al otro, a veces significa que entendiste muchas cosas de la vida. Yo me llevo una caricia en el corazón”, explicaba con lágrimas en los ojos.

La muerte de Candela le hizo replantearse su voluntariado y dejó la oncología infantil. Ahora ayuda en daño cerebral y paliativos y no entra en sus planes abandonar esta faceta que le aporta tanto.

Compagina este trabajo social con el de actriz. Ahora tiene una obra de teatro, aunque reconoce que no le importaría volver a televisión y si es posible, con un papel de mala. Quién lo diría.

La reacción de María

Tras el vídeo, María Patiño apareció en plano incapaz de seguir con el programa. Se había emocionado con el testimonio de Neus. “Pienso que, si diésemos más a los demás, nos olvidaríamos más de nosotros mismos, seríamos menos egoístas”, lograba decir con la voz completamente quebrada y entre pausas para recobrar las fuerzas para seguir hablando.

Sin duda, hay testimonios que nos hacen reflexionar y reaccionar.