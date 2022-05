¿Quién ganará Eurovisión 2022? Estos son los favoritos según los expertos

El Festival de Eurovisión está a punto de comenzar y los espectadores que tradicionalmente siguen la retransmisión del certamen saben que este sábado 14 de mayo tienen una cita ineludible con Europa. Este año, además, la competición está generando muchísima expectación por los buenísimos pronósticos del Big Five (incluida España con la candidatura formada por Chanel y SloMo) y también por la fuerte influencia del contexto político que marca la invasión rusa a Ucrania, uno de los países participantes.

Las casas de apuestas llevan varias semanas señalando a los grandes favoritos de Eurovisión 2022. Hay posibilidades para España y Ucrania se postula como la máxima ganadora. Sin embargo, en una competición como la que cada año vemos en el Festival de la Canción, todo puede pasar. Por eso mismo, hemos preguntado a los más entendidos por sus vaticinios para la gran final de la 66ª edición. ¿Quiénes son los favoritos para ganar y hacerse con el Micrófono de Cristal?

Juanma Fernández (Bluper)

"Creo que va a ganar Reino Unido porque trae la apuesta más completa. Sam Rady nos recuerda a Freddie Mercury y lo que ha querido este año es llevarnos atrás en el tiempo y recordarnos la época de esplendor del pop británico. Además, de la mano de alguien que ha crecido a través de las redes sociales, que se ha vuelto viral a través de TikTok. Lo conocen las nuevas generaciones y ese día los adultos se van a sentir conectados con él por volver al pop británico de los 80. Además, tiene una voz impresionante que emociona desde el segundo cero. Y tiene un solo de guitarra con el que va a arrasar en el televoto".

Videoclip oficial de la canción de Reino Unido

Luka (Eurovisión-Spain)

"Después de ver los primeros ensayos, el Festival se lo disputarán Reino Unido, Suecia e Italia, que presentan Space Man, Hold Me Closer y Brividi. En mi opinión, los temas sobresalientes de la edición con unos cantantes, como Sam Ryder, Cornelia Jakobs y Mahmood y Blanco, con personalidad, carismáticos, muy solventes en el directo y que conectan muy bien con la audiencia a través de los canales sociales. Además, añadiría a España que estará también luchando -y esta vez con opciones reales- por el micrófono de cristal después de años de vagar por el desierto sumida en la irrelevancia eurovisiva con candidaturas nada competitivas. ¿Los pros de España? La propia Chanel y su desempeño profesional en el escenario hacen aún más impactante el pack Chanel y SloMo, un tema a priori un escalón por debajo de la intérprete. Además, la delegación española ha sido inteligente al mantener en Turín una actuación que se ha demostrado que funciona, dotarla de identidad propia con un vestuario de inspiración torera de Palomo Spain, y multiplicar por mil los efectos WOW con nuevos acordes musicales en el inicio, milimetrados efectos de iluminación y ese break dance en el puente de la canción. Destacar también la autonomía, profesionalidad y el know how eurovisivo con el que ha trabajado el equipo de Chanel, que han conseguido uno de los packs más redondos de la edición".

Videoclip oficial de la canción de Suecia

Laura Ortiz (El Euroté)

"Suecia tiene todas las papeletas para alzarse con la victoria porque es uno de los países que llega a Turín con el pack más completo. Hold Me Closer es una canción única, especial, e íntima. Cornelia Jakobs eleva la candidatura gracias a su voz e interpretación. Siente lo que está cantando, enamora a la cámara y hace que el espectador sienta lo mismo que ella. La clave de la candidatura de este país es la autenticidad. Eso sí, Cornelia competirá directamente contra Chanel (y algún que otro país más) por el Micrófono de Cristal. España lleva los deberes hechos y lleva uno de los packs más completos. Chanel también enamora a la cámara y hace que durante tres minutos te quedes hipnotizado con la puesta en escena que han ideado".

Videoclip oficial de la canción de España

Javi Herrero (EFE)

"Sobre un nivel relativamente bajo en esta edición, con exceso de baladas y medios tiempos demasiados parecidos entre sí y con pocos elementos nuevos que aportar, el pronóstico me parece bastante abierto. Aún así, tras ver los ensayos, mi sensación es que Reino Unido se va a llevar el gato al agua. Suena como si James Blunt hubiese querido hacer una canción de Queen y, aunque por eso mismo carece de la genialidad de los giros y la voz de Freddie Mercury y compañía, logrará atraer a una masa de votantes maduros que extrañan ese tipo de vibraciones. Además, Sam Ryder es un tiktoker y, como tal, conocido por parte del público joven. Si no desafina ninguno de sus agudos, a su buena presencia en pantalla sumará una de las escenografías más grandilocuentes de una edición que, por el fallo de los arcos, no se caracteriza por la espectacularidad. Si a eso añadimos que actúa en la segunda mitad...En cuanto a España, presenta su propuesta más cerrada en años, lo que no le resta un ápice de fuerza o frescura. Chanel es una intérprete excepcional, capaz de cantar y bailar como si no le costara. Sabe mirar muy bien a cámara y encandilarla. Escenográficamente se ha estirado el cliché de lo español en una dirección correcta, jugando con esa imagen. Podría dar la sorpresa, no está descartado, pero pienso que más bien estaremos en torno al top 5, lo cual es una progresión enorme para España, que no amarra esos puestos desde las primeras ediciones de OT".

De las declaraciones que nos han dado los expertos se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que Reino Unido ha ido cogiendo fuerza los últimos días y finalmente podría llevarse el gato al agua. Lo segundo, y no menos importante, es que por primera vez en muchísimos años España, gracias a la fuerza escénica de Chanel, va con una apuesta competitiva y eso da esperanzas a los eurofans. Ahora habrá que esperar a que llegue el día tan señalado por todos y seamos testigos de lo que pasa en esta edición del Festival. ¡Ganazas de Eurovisión!