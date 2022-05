Harry Styles recibe terapia psicológica desde la separación de One Direction

A finales del mes de abril la revista Better Home Gardens ofreció un primer adelanto de una completa entrevista con Harry Styles en la que el músico se abría en canal confesando que Harry's house, su nuevo proyecto discográfico, será su disco más íntimo y personal. Menos de dos semanas después ya podemos dar fe de que el músico británico está en una fase completamente nueva de su vida en la que no teme tocar ningún tema, ni siquiera el de la salud mental.

Porque el intérprete inglés ha reconocido que está recibiendo terapia psicológica desde la separación de One Direction: "Pensé que sería como admitir que estabas destruido. Quería ser esa persona que pudiera decir que no lo necesitaba. Pero la terapia me ha permitido abrir nuevas puertas dentro de mí hacia habitaciones que ni yo mismo sentía que estaban ahí. Ha sido mi mejor decisión en vez de mirar hacia otro lado (...). Creo que aceptar vivir, ser feliz, sufrir, eso es lo más vivo que puedes estar. Perder el control llorando, perderlo riendo: no hay manera, creo, de sentirse más vivo que eso".

En esta conversación Harry Styles también ha reconocido que admira la forma en la que una estrella internacional joven como Billie Eilish es capaz de gestionar la fama: "Ella es mucho más joven que yo, que cuando yo estaba en la banda. Pero cuando yo me lancé en solitario, seguía siendo un jovencito. No es que ahora sea un viejo, pero ella es otra generación. Me siento orgullosa de ella y feliz".

Cada vez con más frecuencia los artistas hablan de la importancia de esa salud mental no sólo a nivel de estrellas internacionales sino convirtiéndose en ejemplo para millones de personas en todo el mundo que también se pueden ver sometidas a la presión aunque a un nivel diferente.

Harry Styles parece haber encontrado su sitio en la música donde intentar disfrutar de la pasión que lleva dentro y al mismo tiempo poder compartirlo con sus fans: "No puedes ganar en la música. No es una carrera de Fórmula Uno. En mi carrera irán apareciendo cada vez más artistas que arrasen y yo cada vez me iré alejando más de esa etapa juvenil. Así que tengo que sentirme agusto y encontrar lo que me hace feliz. Darme cuenta de ello ha sido tan liberador (...) Solo quiero hacer cosas que estén bien, que sean divertidas, en términos del proceso, de las que pueda estar orgulloso durante mucho tiempo. De las que mis amigos puedan estar orgullosos, de las que mi familia pueda estar orgullosa, de las que mis hijos estarán orgullosos algún día".

"Creo que todos pasamos por un gran momento de autorreflexión, de mirarnos el ombligo y no sé si hay algo más introspectivo que hacer un álbum de estudio. Es tan ensimismado (...). Ahí te das cuenta de que esa sensación de hogar no es algo que obtienes de una casa; es una cosa interna de tener tu propio espacio en tu cabeza y tener bienestear mental. Te das cuenta de eso cuando te detienes por un minuto" confiesa en esta misma entrevista.

Su condición y su libertad sexual, su estado vital y mucho más son otros de los temas que toca el inglés en este reportaje en el que asegura que llegó a sentirse realmente presionado por la fama.