Benedict Cumberbatch rechazó otro papel en Marvel Studios mucho antes de ser Doctor Strange

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura está siendo todo un éxito, algo que se podía esperar viendo la expectación que el público tenía desde el final de Spider-Man: No Way Home y a todo el contenido que están generando. Y precisamente gracias a la promoción de la película del hechicero, se ha podido saber que su actor podría no haber sido nunca Stephen Strange.

Y es que Benedict Cumberbatch recibió una oferta para unirse al MCU mucho antes que la película de magia, aunque en un papel de villano. Lo ha vuelto a contar en la radio de la BBC, en una entrevista en la que se ha mostrado tan sincero como divertido.

Cuando el periodista le preguntaba cómo llegó a conseguir el papel del superhéroe, él recordó como tuvo que rechazar la primera oferta que le hizo Marvel Studios -y, a juzgar por su carrera después de seis películas, no se equivocó-. Se trataba del personaje de Malekith.

Para quien no lo recuerde, Malekith fue el villano principal de Thor: El Mundo Oscuro, una de las películas peor valoradas de todas las que se han estrenado de la Saga del Infinito. Aunque su trama era esencial para entender otras películas indispensables como Vengadores: Infinity War y la inminente Thor: Love and Thunder, el público y la crítica no la recibió demasiado bien. El elfo oscuro terminó siendo interpretado por Christopher Eccleston, que no acabó nada contento con su experiencia rodando con Marvel.

"Me siento halagado de haber sido invitado a la fiesta, pero prefiero esperar a algo más jugoso", comentaba en su encuentro con el medio británico. Una decisión de lo más sabia, pues posiblemente ese hubiese sido su primer y último proyecto en este universo -ahora multiverso- basado en los cómics.

La brevedad que caracterizaba al personaje -que presumiblemente no volverá a ningún otro proyecto- parecía no ajustarse a lo que el intérprete de Sherlock quería, por lo que recibir la oportunidad de interpretar a Stephen Strange fue justo lo que el buscaba. Reconoce que se leyó los cómics, y pese a tener ciertas actitudes algo setenteras, se encargó de darle un enfoque algo más actual de cara a la película que estrenó en 2016 y que terminó por ser todo un éxito para los fans marvelitas.

Confesó que se enamoró del guion nada más leerlo, y el resto es historia. Ahora, disfruta de una taquilla que va camino de colarse entre las películas más taquilleras de los últimos tiempos, por no decir que ha abierto la puerta a otra de las adaptaciones más importantes de Marvel cómics: las Secret Wars. Gracias a su post-créditos sabemos que tendrá un futuro inmediato de lo más interesante, y estará muy bien acompañado.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya está en cines.