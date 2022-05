John Newman anuncia la segunda canción de su reconversión musical: ‘Holy love’

Hace algunos meses, John Newman decidió darle un giro a su carrera musical empezando una nueva etapa en el género electrónica. Su 'debut' en esta industria se llamó Waiting for a lifetime y más allá de resultados en las listas de ventas, el éxito personal para el artista británico fue indudable. Y la continuación, Holy love, ya está en camino.

El artista que revitalizó el soul y sacudió los cimientos de la industria gracias a su voz en canciones como Love me again, Cheating, Blame o Losing sleep ha encontrado en este nuevo sonido una verdadera inspiración en su vida después incluso de retirarse temporalmente de la música.

El próximo 20 de mayo verá la luz su segundo single en solitario en este nuevo rumbo hacia los sonidos electrónicos. Y especificamos en solitario porque el artista ya probó suerte el pasado verano con su homenaje a Whitney Houston de la mano de David Guetta y Mistajam.

Este Holy love no estaba entre las canciones que había adelantado John Newman que formaría parte de su nuevo álbum de estudio: Good love, How will I know, Anthemic balled, Call your name, Heartless y Lose Control. Sumando sus dos primeros sencillos y estos títulos parece que nos vamos acercando poco a poco a su nuevo disco de estudio.

"Quiero hacer la música que me gusta y no la que triunfa. Quiero hacer música que me haga sentir bien y no sólo intentar hacer hits. La gente está tan cansada de las fórmulas que se han hecho durante años que lo que realmente quieren son grandes canciones. He creado mi propio camino y lanzo lo que me hace sentir bien porque aún siento ansiedad en ocasiones" explicó el artista hace algunas semanas sobre su nueva orientación electrónica.

"Los últimos 10 años de mi vida han sido realmente ridículos. Mientras todo el mundo sufría una pandemia y vivía confinado, mi mente me llevó a un lugar realmente oscuro. Mi relación con la música me hacía daño y me sentía tan, tan perdido. Nunca lo había estado. Fue entonces cuando tomé la decisión de mi vida: tener un buen final con mi sello y con mi management. Todo lo que quedó era yo. Cada mañana salía a dar un paseo para encontrarme a mi mismo (...) Empecé a pensar en lo que me inspiraba de verdad cuando era un niño. La idea de estar en una habitación creando sin presión, sin críticas... Lo que me inspiró toda mi vida era la música dance. Toda la energía que perdí empezó a fluir de nuevo y sin darme cuenta me encontré en el estudio rehaciendo antiguas canciones y creando nuevas. Cada ensayo era increíblemente excitante. Y me di cuenta de que esto era lo que quería ser como artista. Me encontré tan feliz como nunca lo había estado en años (...). Y quería compartirlo con el mundo" confirmaba sobre unos sueños que se están cumpliendo día a día.