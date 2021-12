John Newman arranca una nueva era en la música electrónica y adelanta su próximo disco

La carrera musical de John Newman es una auténtica montaña rusa de buenas y malas noticias. Casi un resumen gráfico de lo bueno y lo malo que la vida puede depararte. El artista que revitalizó el soul y sacudió los cimientos de la industria gracias a su voz en canciones como Love me again, Cheating, Blame o Losing sleep ha superado un cáncer cerebral, una depresión y retirarse temporalmente de la música para poder encontrar su lugar en la industria.

Y su nuevo yo le ha conducido hasta la música electrónica. Así lo contábamos ya hace unos meses cuando unió sus fuerzas a David Guetta y Mistajam para rendir un peculiar homenaje a Whitney Houston y su How will I know que se ha convertido en uno de los grandes éxitos musicales del 2021.

En las últimas semanas, su perfil oficial en Instagram se ha convertido en el lugar donde está dejando caer las pistas que conducirán a su nueva era en la industria musical. Y es que John Newman ha estado trabajando duramente en el estudio de grabación para dar el toque electrónico a algunas de sus canciones ya existentes así como dar forma a nuevos temas que formarán parte de su nuevo disco.

Un álbum que de momento no tiene fecha de lanzamiento ni título aproximado pero del que el músico británico nos ha permitido ver un tracklist que sólo el tiempo dirá si es definitivo o temporal. "Quiero hacer la música que me gusta y no la que triunfa. Quiero hacer música que me haga sentir bien y no sólo intentar hacer hits. La gente está tan cansada de las fórmulas que se han hecho durante años que lo que realmente quieren son grandes canciones. He creado mi propio camino y lanzo lo que me hace sentir bien porque aún siento ansiedad en ocasiones" dijo en su momento.

El resultado parecen ser un buen puñado de canciones que ya tienen nombre y apellido: Good love, How will I know, Anthemic balled, Call your name, Heartless y Lose Control. Todo apunta a que en 2022 tendremos un nuevo trabajo discográfico del británico.

"Los últimos 10 años de mi vida han sido realmente ridículos" empezaba explicando el artista inglés. "Mientras todo el mundo sufría una pandemia y vivía confinado, mi mente me llevó a un lugar realmente oscuro. Mi relación con la música me hacía daño y me sentía tan, tan perdido. Nunca lo había estado. Fue entonces cuando tomé la decisión de mi vida: tener un buen final con mi sello y con mi management. Todo lo que quedó era yo. Cada mañana salía a dar un paseo para encontrarme a mi mismo (...) Empecé a pensar en lo que me inspiraba de verdad cuando era un niño. La idea de estar en una habitación creando sin presión, sin críticas... Lo que me inspiró toda mi vida era la música dance. Toda la energía que perdí empezó a fluir de nuevo y sin darme cuenta me encontré en el estudio rehaciendo antiguas canciones y creando nuevas. Cada ensayo era increíblemente excitante. Y me dí cuenta de que esto era lo que quería ser como artista. Me encontré tan feliz como nunca lo había estado en años (...). Y quería compartirlo con el mundo" ha explicado en un vídeo en dos partes.

El nuevo John Newman ya está aquí.