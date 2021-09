David Guetta puede regresar a la lista acompañado de John Newman y MistaJam

David Guetta nos tiene acostumbrados a las colaboraciones, pero no tanto a las versiones. Este verano, sin embargo, lanzó un nuevo single que remoza un viejo éxito de Whitney Houston. Se titula If you really love me (How will I Know) —en la voz de Whitney era simplemente How will I know; estaba incluido en su primer álbum, de 1985—, y lo ha grabado muy bien acompañado por el cantante John Newman y el DJ británico MistaJam. El tema es candidato a entrar en lista este sábado.

David Guetta x MistaJam x John Newman - If You Really Love Me (How Will I Know) [Official Video]

De este flamante single, Guetta ha dicho: “¿Quién puede resistirse al estribillo de un clásico como How will I know? Lleno de grooves de piano old-school, tiene un brillo constante”. Y sobre la oportunidad de colaborar con el DJ francés, Newman ha declarado: “Es alguien con quien siempre he querido trabajar y lo tuve claro”.

A sus 53 años, Guetta no baja el ritmo. Su último tema en la lista fue Let's love, junto a su querida Sia, que llegó al número uno. Precisamente acaba de lanzar un remix de Titanium, uno de los temas que grabó con la australiana. Además, ha anunciado un proyecto con Swedish House Mafia. Si quieres que se pasee de nuevo por el chart de LOS40, apoya su nuevo single con el HT #MiVoto40.