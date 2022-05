Adele presume de novio y acalla los rumores de ruptura

Si hay un adjetivo que puede definir a Adele es el de elegante. La artista británica ha conquistado a millones de personas con la elegancia y delicadeza que siempre ha derrochado en todos sus proyectos musicales.

Pero lo cierto es que nuestra protagonista también ha usado esta elegancia para acallar rumores. Y es que no hay nada más contundente que hacerlo compartiendo unas imágenes que los desmienten sin haber pronunciado antes ni una palabra al respecto.

Esto es lo que le ha ocurrido a Adele, que ha querido zanjar los rumores de ruptura con su chico Rich Paul a través de una galería de fotos que demuestra que están más enamorados que nunca. En ellas vemos cómo los tortolitos disfrutan de la compañía del uno y del otro entre risas, arrumacos y miradas de complicidad. "El tiempo vuela", dice la artista en la descripción de la publicación.

Como era de esperar, las fotos se han inundado de reacciones de emoción por parte de sus seguidores, amigos y compañeros de profesión. "El amor te sienta muy bien", dice @ravieb. "Sí, cariño, solo te mereces lo mejor", añade @2jdv_.

No obstante, otros de los mensajes que se pueden leer entre los comentarios es el de aquellos que piden actualización sobre el estado de su residencia en Las Vegas. Hemos de recordar que a mediados de enero de este año, la británica anunció la cancelación de estos dos conciertos cada fin de semana hasta abril en Las Vegas. Lo hizo entre lágrimas, lo que hizo que gran parte de sus seguidores se preocupasen por el estado anímico de la artista. De momento no ha vuelto a pronunciarse al respecto, por lo que tendremos que esperar si finalmente lo lleva a cabo o no.

Lo cierto es que esta nueva aparición en redes sociales no es la única que ha ayudado a acallar los rumores de ruptura con Rich Paul, el famoso agente deportivo. En febrero se dejaron ver en la primera fila del pabellón Rocket Mortgage para demostrar que lo único que hay entre ellos es puro amor y química.

No hay duda de que sus fans se alegran por ella. Y es que a todos nos gusta verla feliz y escuchar canciones de la Adele enamorada.