Las canciones de los favoritos de Eurovisión 2022, de mejor a peor y entre las que está ‘Slomo’ de Chanel

El día más esperado del año para los eurofans ha llegado. Esta noche podremos ver la actuación de Chanel Terrero junto con la del resto de países, que este año vienen pisando fuerte en una gala que promete ser cuanto menos intensa.

El Festival de Eurovisión celebra su 66ª edición en la ciudad de Turín. Después de ver el gran Chanelazo de nuestra representante y conocer a todos los clasificados que competirán en la gran final, solo queda cruzar los dedos y disfrutar de una noche que pasará a la historia. Y es que esta nueva edición está considerada como una de las que más nivel artístico ha tenido en los últimos años, lo que nos hará disfrutar de una gala sin precedentes. Los expertos, por su parte, tienen claro quiénes son los favoritos a horas de empezar el festival: Ucrania, Reino Unido, Suecia, Italia, España, Serbia, Grecia, Polonia, Noruega y Países Bajos.

Desde LOS40 queremos que te pongas al día antes de comience este gran festival de la música y por eso, hacemos un pequeño repaso por los países que, según las últimas apuestas de los expertos en Eurovisión, tendrán grandes posibilidades de conseguir el deseado micrófono de cristal esta misma noche.

1. Ucrania: Kalush Orchestra – Stefania

Kalush Orchestra - Stefania (Ukraine en Eurovisión 2022)

Se trata de una las apuestas más diferentes de este festival. Kalush Orchestra tiene claro que su participación en este certamen va mucho más allá de la música, ya que para ellos es una forma de acercar su cultura y su estética al resto del mundo. Esta canción, Stefenía es una mezcla de rap y folk ucraniana y con él han querido homenajear a la madre del líder del grupo, pero también a todas las madres. Y la realidad es que se ha convertido en una de las favoritas para conseguir la victoria esta noche.

2. Reino Unido: Sam Ryder - Space Man

Sam Ryder - SPACE MAN - United Kingdom - Official Music Video - Eurovision 2022

Es otro de las candidaturas claras a ganar. Y es que Sam Ryder se hizo popular gracias a las versiones de canciones que viralizó en Tik Tok durante los meses más duros de la pandemia. Además, siempre ha sido un fiel seguidor del Festival de Eurovisión, en el que ahora él participa representando a su país con Space Man y tiene grandes papeletas para lograr el triunfo.

3. Suecia: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer - Sweden - Official Music Video - Eurovision 2022

Otra de las grandes apuestas diferenciales de este Festival de la Canción. Cornelia Jakobs se dio a conocer en el Melodifestivalen durante los años 2011 y 2012 como miembro de Love Generation, la banda con la que presentó su candidatura para representar a Eurovisión en los ya citados años. Ahora, vuelve a hacerlo pero en solitario. Eso sí su elección de este año para este certamen también estuvo muy marcada por una gran polémica, tal y como sucedió con Chanel, ya que no obtuvo el respaldo de la audiencia desde el principio. Sin embargo, la artista pisará el escenario de esta noche con la ilusión, el esfuerzo y todo el empeño que ha puesto para demostrar que se merece estar ahí como la que más.

4. Italia: Mahmood y Blanco – Brividi

Mahmood & BLANCO - Brividi - Italy - Official Music Video - Eurovision 2022

El artista Mahmood ya cuenta con experiencia en este certamen, ya que hace tres años disputó para conseguir el triunfo con su tema Soldi, pero lamentablemente se quedó a las puertas con un segundo puesto en el ranking. Ahora, regresa con más fuerza que nunca, pero acompañado de Blanco. Esta colaboración es un canto al amor en su estado más puro, ya que explica como dos personas de diferentes generaciones aman de una forma apasionado y con los mismos miedos. Con esta canción Mahmood y Blanco consiguieron ganar el Festival de San Remo, al que también se presentó Ana Mena. Los miembros de este dueto se subirán al escenario de Turín con una misión muy clara: conquistar al público presente y a toda la audiencia.

5. España: Chanel – SloMo

Chanel - SloMo - LIVE - Spain - Second Semi-Final - Eurovision 2022

Desde tiempos inmemorables no habíamos estado mejor posicionados en las apuestas. Y es que Chanel, la reina de SloMo nos hará disfrutar de un espectáculo lo mires por donde lo mires. Ya pudimos ver un adelanto de lo que sería la actuación final de la actuación de Chanel hace unos días y la verdad es que nos extraña que los expertos la incluyan en la lista de favoritos de este año. Su fuerza, su puesta en escena y su talento la coronan ya como la “reina de España”.

6. Serbia: Konstrakta - In Corpore Sano

Konstrakta - In Corpore Sano - Serbia - Official Music Video - Eurovision 2022

Un tema de lo más peculiar y reivindicativo. Konstrakta, su intérprete, ya nos deleitó el pasado jueves con su show y esta misma noche lo volverá hacer junto con el resto de participantes. Esta canción habla de la importancia de la salud tras pasar dos largos y duros años en pandemia. Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención de esta canción es su coreografía considerada un auténtico “huracán”. Veremos si esta noche consigue confirmar las posiciones de los expertos.

7. Grecia: Amanda Tenfjord - Die Together

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together - Greece - Official Music Video - Eurovision 2022

Amanda Tenfjord, una artista de tan solo 24 años, pisará el escenario con toda la fuerza que la caracteriza para llevarse el micrófono de cristal a su país de origen, Grecia. Una victoria que se las ha resistido en los últimos años, desde que Helena Paparizou ganó Eurovisión con My Number One en 2005. Amanda es la propia compositora de Die Together y con ella pretende alzarse con la victoria.

8. Polonia: Ochman – River

Ochman - River - Poland - Official Music Video - Eurovision 2022

Krystian Ochman cumplió todas las expectativas de conseguir el triunfo en la nueva preselección de Polonia para representar a su país en este festival de la música y ahora, con más ilusión que nunca, y con la esperanza de conseguir el reconocimiento mundial, exhibirá su espectáculo River para batir récords tras cinco años de ausencia en la gran final.

9. Noruega: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

Subwoolfer - Give That Wolf A Banana - Norway - Official Music Video - Eurovision 2022

Noruega es otra de las grandes promesas de la noche y es que su peculiar vestimenta y su animada actuación prometen ser cuanto menos uno de los shows más aplaudidos de la noche, como ya lo fue en la primera semifinal. Los lobos nórdicos competirán en Eurovisión 2022 con una propuesta cuanto menos llamativa con la que pretenden acaparar la atención de todos los presentes y los telespectadores de las distintas partes del mundo.

10. Países Bajos: S10 - De Diepte

S10 - De Diepte - Netherlands - Official Music Video - Eurovision 2022

S10 será la encargada de cantar De Diepte esta noche en el escenario de Turín, siendo la primera vez que cantan en el idioma de origen en un certamen de esta envergadura desde 2010. Con esta canción, Países Bajos se ha colado dentro de la lista de favoritos de Eurovisión 2022 gracias a su originalidad con la que sorprenderá con un increíble espectáculo.