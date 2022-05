La canción de España para Eurovisión 2022: Chanel, significado de la letra, videoclip…

Hacía muchísimo tiempo que España no tenía posibilidades reales de quedar en una buena posición en Eurovisión. Este año, sin embargo, tenemos opciones incluso de ganar. Las casas de apuestas así lo vaticinan, lo que ha devuelto la ilusión y la esperanza a muchos espectadores del popular certamen de música. ¿Los culpables? Chanel, sus bailrines y todo el jugo de mango que dan con SloMo, la canción que nos va a representar en la 66ª edición del festival.

Solo quedan unos días para que se celebre la gran final y conviene hacer un repaso de la candidatura que lleva España para conocer todas las cartas con las que jugamos este año en Turín y también para entender su éxito. Quizás veamos a nuestra representante alzarse con el Micrófono de Cristal el próximo 14 de mayo y mejor si tenemos toda la información, ¿no?

Una reina llamada Chanel

"Llegó la mami. La reina, la dura, una Bugatti". Así empieza la canción de SloMo, una carta de presentación perfecta para la que es su intérprete. Y es que Chanel, una artista de origen cubano, representa todo ese empoderamiento y carisma que lleva implícito este tema. Pocos veían su potencial en el Benidorm Fest. Sin embargo, el festival organizado por Televisión Española sirvió para encumbrar a la artista y darle el sitio que se merecía después de tantísimos años de duro trabajo.

Chanel en la presentación de 'Flashdance. El Musical' en 2019 / Getty Images

Porque, efectivamente, Chanel lleva años y años dejándose la piel encima de un escenario. Es una chica 360, que diría Paquita Salas, y lo ha demostrado participando en series de televisión como El secreto de Puente Viejo y formando parte de los musicales más importantes. Hasta el propio Steven Spielberg la tanteó para ser la Anita de su West Side Story (2021). Eurovisión solo le ha abierto la puerta a la industria musical, dándole la oportunidad de postularse como la nueva diva pop de la escena 'made in Spain'.

Slow mo, mo, mo, mo, mo

Pero en Eurovisión no hay artista sin canción y Chanel le pone todo el poderío y la actitud a la elegida para defender a España en el certamen. Es una composición de Leroy Sánchez (el mismo autor del Voy a quedarme de Blas Cantó), pero en cuanto sonó en su boca y bailó a su ritmo la hizo suya y montó el show, un show de los buenos.

Videoclip oficial de 'SloMo'

Puede que no tenga un significado potente, pero tampoco lo necesita. Y, sobre todo, no habla de la prostitución, tal y como decían algunas personas (muy aburridas) en Twitter. "Para mí es importante subirme al escenario y creerme lo que estoy cantando, lo que estoy bailando y cómo voy vestida. Desde la primera vez que escuché la letra de SloMo la he sentido mía. Me frustra que haya pasado esto, pero me siento feliz y orgullosa de subirme al escenario de Turín y cantar la letra tal y como es", dijo Chanel en su momento para zanjar la polémica de la letra, una que tenemos el detalle de dejarte aquí abajo para que la cantes y te la goces:

Let's go

Llegó la mami La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to' lo que tengo te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo

Una diva pop, un espectáculo

Pero para entender el potencial de la candidatura española para Eurovisión 2022 lo mejor es verlo, ver lo que Chanel es capaz de hacer con SloMo junto a su inseparable cuerpo de baile. Esos elementos que forman esta ambiciosa propuesta que le valió para ganar la primera edición del Benidorm Fest y conseguir un billete directo a Turín. Y es que este es un claro ejemplo de que una imagen vale más que mil palabras.

La actuación de Chanel en la final del Benidorm Fest

Esta es la actuación con la que Chanel se alzó como la ganadora del Benidorm Fest y esa misma performance es la que ha repetido durante la promoción que ha hecho estos últimos meses con paradas tan importantes como LOS40 Primavera Pop o el Festival de la Cançao. Sin embargo, en la final de Eurovisión 2022 habrá cambios en la escenografía e incluso en la canción. Tal y como hemos podido ver en los ensayos previos, se incorporan nuevos sonidos y una nueva coreografía en el clímax de la canción. Ahora solo nos queda emplazaros al 14 de mayo para ser testigos (por fin) de la arrolladora fuerza de España.