¿Quién irá hoy a 'El Hormiguero'? Todos los invitados de la semana al programa de Pablo Motos en Antena 3

Esta semana pasarán por el plató de El Hormiguero numerosos rostros conocidos para el gran público. La semana comenzó con la visita de María León y Salva Reina. Los actores presentaron el lunes en el programa que conduce Pablo Motos su nueva película El universo de Oliver que ya se puede ver en las salas de cine. La actriz desveló algunos de los rituales que sigue para limpiar su energía como utilzar romero y baños de sal. El resto de la semana será igual de interesante para los seguidores del programa ya que se podrán ver rostros de la escena nacional tan queridos como el ex futbolista Sergio Kun Agüero, la actriz Maribel Verdú y los actores Óscar Jaenada y Fernando Tejero.

Martes 17. El invitado será Kun Agüero

El martes se sentará con Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas el futbolista Kun Agüero. El futbolista que ha puesto punto y final a su carrera deportiva jugó en el Atlético de Madrid. Agüero es streamer y CEO de un equipo de deportes electrónicos llamado KRÜ Esports.

Miércoles 18. La invitada será Maribel Verdú

La actriz Maribel Verdú contestará a las preguntas del entrevistador y descubriremos más sobre la serie que estrena con Apple TV el próximo día 20 de mayo Now and then. La serie está ambientada en Miami y cuenta un reencuentro de un grupo de amigos de la adolescencia y todo lo que les pasa al recibir un amenanzante mensaje de Whatsapp.

Jueves 19. Los invitados: Óscar Jaenada y Fernando Tejero

La semana acabará en el programa de Antena 3 con dos actores españoles. Óscar Jaenada y Fernando Tejero estarán en el plató presentando su última película La piel en llamas. La cinta cuenta la historia de un periodista gráfico que regresa a un país en guerra para recoger un premio. Una vez allí comienza a temer por su vida ya que alguien quiere matarlo. El film se podrán ver en la pantalla grande el próximo 27 de mayo.

La semana va a estar muy interesante en el plató de la cadena de Atresmedia.Todos los fans de los invitados podrán verles en el programa de Motos de una manera distendida y seguro que deja momentos divertidos o entrañables. Como los de la semana pasada cuando, por sorpresa Motos, subió las escaleras del plató para saludar a una gran fan suya o las lágrimas de Lola Índigo emocionada por sentirse afortunada haciendo lo que siempre ha deseado.