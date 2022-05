Brian May desvela cuál es su disco favorito de Queen: “Hay oro puro ahí dentro”

Muchas veces, hacer elegir a un artista cuál es el disco favorito de su discografía es como obligarlos a escoger entre papá y mamá. Pero para otros, no es tan difícil seleccionar cuál ha sido el trabajo que ha marcado más su carrera y del que guardan un mejor recuerdo. Brian May, el legendario guitarrista de Queen, ha confesado recientemente cuál es ese disco favorito de la banda británica.

La selección del trabajo discográfico tiene mucho que ver con el cariñoso recuerdo que tiene de Freddie Mercury, vocalista de Queen y amigo íntimo del músico. En una reciente entrevista para el podcast How Do you Cope? de la BBC Radio, el guitarrista no perdió la oportunidad de hablar de él y de cómo de traumática fue la experiencia de trabajar en su voz después de su muerte. "Pasé horas, días y semanas trabajando en pequeños fragmentos de la voz de Freddie, escuchándolo todo el día y toda la noche. Fue bastante difícil, a veces tenía que irme un rato, recuperarme y volver. De todas maneras, sentí un inmenso orgullo y alegría de poder utilizar lo último que él nos dejó", dice el músico.

Se refiere Brian May al álbum Made In Heaven, que además ha seleccionado como el favorito de toda su carrera con Queen. Este fue el primer y único álbum en el que trabajó la banda después de la muerte de Mercury en 1991. "Todavía amo ese álbum. Creo que es mi álbum favorito de Queen", añadió May. "Hay cosas ahí que son tan profundas. Hay oro puro ahí dentro".

Made in heaven fue posible gracias al esfuerzo inagotable de Freddie Mercury. Fue también un gesto de altruismo del artista quien, conocedor de su final cercano, trabajó de forma incansable durante los meses posteriores al lanzamiento de Innuendo en 1991. Quería asegurarse de que hubiera material suficiente para que Queen continuara sin él.

Brian May y Freddie Mercury, actuando en el Wembley Arena en 1984. / Phil Dent/Redferns

Los miembros de Queen quedaron devastados después de la pérdida. Incluso conociendo el deseo de Mercury de continuar sin él, transcurrieron más de dos años antes de que pudieran siquiera retomar de nuevo el proyecto. En la primavera de 1994 se conocieron los primeros indicios del proyecto que se convertiría en Made in Heaven, uno de los trabajos más optimistas de Queen, a pesar de su naturaleza póstuma y del ambiente trágico que rodeó a su grabación.

Brian May, John Deacon y Roger Taylor se las ingeniaron para construir un nuevo álbum con Freddie. Y lo hicieron con sus últimas grabaciones de 1991, con descartes de anteriores álbumes y regrabaciones de canciones de Mercury en solitario. "Todo el álbum es una fantasía, porque suena como si los cuatro estuviéramos allí juntos, divirtiéndonos. Por supuesto, la mayor parte del tiempo, cuando lo escuchas, no es así. Se construyó para que sonara de esa forma. Y hay un montón de amor en su interior", dijo Brian May.

En esta reciente entrevista, el guitarrista también habló de su propio proceso de duelo, y de la negación por la que pasó después de perder a Freddie. Asegura que, para distraerse del dolor, fue el momento que él y el batería Roger Taylor decidieron lanzar sus proyectos solistas y compensar de alguna forma que su "hermano" ya no estaba.