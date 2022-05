Belén Esteban reaparece en redes para mandar un mensaje: “Considero que es innecesario que se me fotografíe”

Belén Esteban ha tenido unas semanas muy complicadas tras su caída en el plató de Sálvame. La colaboradora ha tenido que someterse a una operación al fracturarse la tibia y el peroné. Desde entonces, la de Paracuellos se encuentra reposando en casa, acompañada de su marido Miguel Marcos.

Aunque hace unos días, Belén subió una emotiva imagen en sus historias de Instagram para agredecer a su pareja todo el cariño que le ha dado estos días; ha sido este martes, 17 de mayo, cuando ha vuelto oficialmente a las redes sociales. Belén ha querido compartir una serie de imágenes (que valen más que mil palabras) donde muestra cuál es su realidad tras la operación. Y es que la colaboradora se encuentra reposando, con la pierna en alto, durante estos días.

En el post que ha subido, vemos a la Esteban tranquilamente sentada en casa, con ropa cómoda y la pierna reposando en alto. En otra imagen vemos la mano de la catante en el hospital y su pierna en la camilla del centro médico. En la última imagen vemos a Belén en una silla de ruedas junto a su marido, quien la acompaña por detrás.

Belén ha aprovechado el post para agradecer a todo el mundo que ha estado demostrando su cariño durante estos días. También ha querido destacar los nombres de sus médicos y médicas, quienes han tenido un trato muy profesional con el rostro de Telecinco.

Una operación complicada

Belén ha contado que su operación no ha sido fácil, ya que hubo varias complicaciones durante el proceso. De hecho, la operación no pudo hacerse el día que se cayó debido a unas amollas que le salieron debido a la inflamación de la pierna. Tuvo que esperar hasta el 6 de mayo para ser intervenida en el quirófano:

"La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien".

Belén también ha querido agradecer a la prensa y solo le ha pedido un favor: que le respeten cuando tenga que salir de casa para acudir al médico. "Considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros", ha dicho la colaboradora.

Además, ha añadido que todas las novedades sobre su estado de salud las dará a través de sus redes sociales.

Estamos seguros de que la colaboradora de Sálvame sacará fuerzas y se recuperará muy pronto. Esperamos poder verla lo antes posible en alguno de los programas de Telecinco.