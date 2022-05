El padre de Tania Medina habla sobre el actor famoso del que Marta Peñate habló en ‘Supervivientes’

Marta Peñate y Tania Medina no se soportan. Y después de la bomba que soltó la prometida de Tony Spina, parece que no hay modo de arreglarlo. En plena bronca, la concursante sacó a la luz en la palapa de Supervivientes, el tonteo de la andaluza con un famoso actor una noche en una discoteca.

Una información que ha desestabilizado a Alejandro Nieto que ya tuvo que perdonarle una infidelidad a su chica tras su paso por La isla de las tentaciones. El caso es que la pareja atraviesa una crisis tras salir a la luz este suceso.

Marta Peñate acusaba a su compañera de haber salido con sus amigas Amor Romeira, Marina Ruiz y Bea Retamal a una discoteca donde coincidieron con este chico con el que se pasó la noche tonteando. Y asegura que por más que le recordaron que tenía pareja y que debía poner el freno, hizo caso omiso.

El tema no se ha quedado ahí. En plató se ha tratado el tema con la opinión de algunos de los presentes a1uella noche o amigos de los presentes. Ya se sabe que el actor en cuestión es Adrián Pedraja.

El relato de los hechos

Marina Ruiz, la defensora de Tania en plató que, además, estuvo aquella noche y fue la que le presentó al actor, ha contado que estuvieron hablando de interpretación porque la superviviente tiene interés en probar con la interpretación. “Yo no puedo decir que vi tonteo porque no lo vi, luego me desbanqué porque tenía otros problemas”, admitía Marina.

Iván González tiene otra versión. El ex de Oriana Marzoli tiene otra versión. Resulta que el actor es amigo suyo. “Toda la información que yo tengo es que luego de esas seis horas, que no fue una, o cinco o cuatro, las que fueran, después de hablar de cosas que no fueron ‘quiero ser actriz’, a este chico se le invita a ir al jacuzzi de la habitación”, desveló.

“Tania no habla de su novio, Tania está toda la noche hablando con mi amigo, bailando, tonteando y escucha un comentario que le dice a una amiga algo de su novio y se queda extrañado porque con la actitud que tenía no le cuadraba que tuviera novio”, siguió explicando.

Habla el padre

Las dudas sobre lo que pasó esa noche se quedan ahí y hay dos versiones muy distintas. El último que ha querido pronunciarse sobre el tema ha sido el padre de Tania.

"Tania está siendo una concursante espectacular, tenemos que valorar eso... Lo que está sufriendo sin comer y en unas condiciones difíciles al igual que todos sus compañeros... Que ahora quieran desestabilizarla con mentiras y acusaciones ignorantes... Parece que en este país todo vale, qué triste. Valorémosla por lo que está haciendo en 'Supervivientes'", escribía en sus historias mandando muchos ánimos y fuerzas a su guerrera.

No ha dudado en dirigirse a todos los seguidores del reality: “Hola a todos los seguidores de Supervivientes… quiero decir que mi hija Tania Medina está cumpliendo su gran sueño personal. Vivir esta experiencia tan dura y personal, dejando atrás su estado de confort para crecer como persona. La admiro muchísimo por ello, dicho esto, espero poder tener la oportunidad de defenderla en plató como ella se merece. Hay cosas que se dicen y no son ciertas… Ahí lo dejo”, expresaba.

Parece que no está muy de acuerdo con la defensa que Marina está haciendo de su hija en plató y no quiere más que apoyar a su hija. “Para ella ya es un premio estar ahí, tiene muchos valores, un gran corazón y está siendo una gran concursante”, añadía, “ya eres mi ganadora, me siento un padre muy orgulloso de cómo te hemos educado”.