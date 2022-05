Natalia Lacunza está a punto de estrenar ‘Tiene Que Ser Para Mí’ y estas son todas las canciones que lo forman

Natalia Lacunza prometió que pronto iba a lanzar nuevo trabajo y así ha sido. Queda poco menos de un mes para poder disfrutar del que será su primer LP, al que ha llamado Tiene Que Ser Para Mí. Un proyecto muy llamativo del que ya hemos podido escuchar algunas dosis gracias las canciones que ha ido estrenando hasta la fecha.

La cantante confirmó que después de lanzar su último single anunciaría la fecha de estreno de este álbum. El 10 de junio es el día elegido para escuchar Tiene Que Ser Para Mí, un trabajo que es el sucesor de sus dos EPs, Otras alas y EP2, los cuales les han traído muchas alegrías y le han posicionado como una de las artistas con más proyección de la música española.

Ya se conocen cómo se llamarán las 12 canciones que conformarán su primer álbum, de las cuales se conocen cuatro de ellas: Todo Lamento, Muchas Cosas, Cuestión de Suerte y Todo va a Cambiar. Temas con un sonido pop y, en algunos casos, algo sintético que hablan sobre amores, rupturas y también hacen una reflexión sobre los cambios que ha experimentado Natalia Lacunza durante los últimos meses.

"No vas a volver a donde estabas otra vez. ¿Es que no lo ves? Todo está al revés", es uno de los versos de Todo va a Cambiar, la última canción que lanzó y lo hace en colaboración con Karma C. Un tema que anima a la nostalgia y que, según la propia artista, cerrará el disco.

El pasado 18 de mayo, Natalia Lacunza tocó acompañada de su banda en un concierto especial de LOS40 Stage en el Teatro Eslava de Madrid. Además de cantar algunas canciones ya conocidas, presentó en exclusiva dos temas que podremos escuchar en Tiene Que Ser Para Mí: Mi Sitio y El Círculo. Ambos siguen el estilo del resto de los ya conocidos y combinan a la perfección con lo que quiere transmitir la artista en su álbum.

Listado completo de Tiene Que Ser Para Mí