Aitana se harta de las noticias falsas y lanza un mensaje contundente

Aitana es una de las artistas principales de nuestra escena musical, pero también uno de los personajes más interesantes del universo celebrity. Todas las marcas quieren colaborar con la cantante y todos los reporteros hacen lo posible por conseguir unas declaraciones suyas en cuanto pisa un photocall. Esta exposición hace que ocupe cientos y cientos de titulares en los medios de comunicación, aunque no siempre lo que cuentan es verdad.

Revistas y digitales sacan todos los días noticias sobre Aitana. A veces hablan de su carrera y otras de su vida personal, del cotilleo de toda la vida. La artista de Formentera no suele prestar mucha atención a los titulares. Sin embargo, este jueves, 19 de mayo, ha sido el día que ha elegido para asomarse a sus redes sociales y denunciar las fake news que tratan sobre ella.

"Qué fantasía son todas las noticias falsas. Así, en general. Reírte te ríes", ha escrito Aitana en su cuenta oficial de Twitter. En solo unas horas, el mensaje de la también actriz se ha convertido en tendencia, sumando miles de 'Me gusta' y recibiendo un montón de respuestas de otros usuarios.

Qué fantasía son todas las ✨noticias falsas✨. Así, en general. Reírte te ríes. — Aitana (@Aitanax) May 19, 2022

No sabemos la razón que ha llevado a Aitana a publicar este tweet. Cada día se publican muchísimas noticias que señalan a la cantante y no ha especificado cuáles son las falsas. No obstante, leyendo los comentarios de la gente, hemos llegado a la conclusión que se puede referir, o bien a las informaciones que aseguran que ha creado una empresa de promoción inmobiliaria, o bien a las que hablan de crisis con Miguel Bernardeau.

Aitana, la actriz de moda

Polémicas aparte, Aitana continúa enfocada en su carrera como actriz. Hace unas semanas terminó las grabaciones de la primera temporada de La Última, la serie de Disney+ que protagoniza junto a su pareja, y solo hace unos días arrancó el rodaje de la que va a ser su primera película. Lleva el título de Tras la pared y se estrenará en Netflix. ¡Qué ganas de verla en acción!