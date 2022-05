Fernando Tejero desvela cómo es su pene en 'El Hormiguero'

La semana del programa El Hormiguero se cerró con la visita al plató de Fernando Tejero y Óscar Jaenada. Pablo Motos, presentador del programa que se emite en Antena 3, sentó en su plató a los actores para descubrir todo sobre su último trabajo, la película La piel en llamas.

La cinta dirigida por David Martín Porras llegará a los cines el próximo viernes 27. Hasta entonces podemos adelantar algunas curiosidades que los protagonistas desvelaron en El Hormiguero.

El conductor del programa de entretenimiento sacó a debate el pene de Fernando Tejero diciendo: "En la película hay un primer plano de tu pene. Fue una sorpresa para ti porque no te habían avisado. ¿Es verdad que no te habían avisado?", preguntaba extrañado y con curiosidad Motos. Tejero aseguraba que no tenía ni idea y que la escena le pilló por sorpresa. Sí que le dijeron que se tenía que limpiar con una sábana pero desconocía que la cámara iba a tomar un primer plano.

El actor aseguró que lo que se ve en pantalla no es un fiel reflejo de la realidad ya que se ha visto su pene como un pistacho de Marruecos su miembro. "No soy Nacho Vidal, todo hay que decirlo, pero ahí se ve una cosa un poco pequeña", según quiso aclarar el actor de La que se avecina.

El actor Óscar Jaenada explicó que el film que protagoniza junto a Tejero es una película que refleja cómo somos cuando "nos enfrentamos a situaciones que escapan un poco a lo que es nuestro día a día". El personaje de Jaenada se enfrenta a ese momento en el que tiene que decidir si "ayudar a alguien o si hacer la fotografía y mantenerse al margen".

La película está basada en un hecho que sucedió cuando un fotoperiodista galardonado con un Premio Pulitzer se debatió entre tomar la instantánea de una niña víctima de la hambruna o ayudarle. La foto y el tema dieron la vuelta al mundo y generó mucho debate tanto a favor como en contra.

