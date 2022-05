Mabel anticipa su segundo disco con ‘Overthinking’ junto a 24KGoldn

2022 está siendo un año repleto de música para Mabel que si en marzo estrenó Good luck apenas un par de meses después ha vuelto a anticipar el lanzamiento de su segundo disco con una nueva canción. El tema, llamado Overthinking, acaba de estrenarse y se trata de una colaboración junto a uno de los raperos emergentes más cotizados: 24KGoldn.

Escrita por Mabel en Los Ángeles y producida por Stargate (Rihanna, Katy Perry), la nueva canción de la solista presenta una fotografía honesta de cuando la cultura de club se encuentra con la ansiedad social. Una nueva colaboración entre ambos artistas que ya desmostraron su buena química en 2022 con Tick Tock.

"Overthinking habla de lo rápido que las cosas pueden pasar de la adrenalina a lo tóxico. Más personas sufren de trastornos mentales y deciden no confiar en profesionales, yo misma he pasado un período en el que abusé drogas para tranquilizarme. Espero que cualquiera con esta canción pueda entender que siempre habrá luz al final del túnel" ha explicado la intérprete en una nota de prensa en la que se recalca que esta nueva aventura musical será su disco más introspectivo.

Y de momento son ya 3 las canciones que ahondan en ese viaje interno que la pandemia obligó a Mabel a hacer. La artista volvió a vivir con sus padres junto a sus perros, descubriendo de nuevo todo lo que se estaba perdiendo y llevándolo a este nuevo capítulo musical del que hemos conocido Let them Know, Good luck y ahora Overthinking.

"Es una canción muy personal para mí y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí" ha publicado en sus redes sociales la artista británica que está muy ilusionada con este lanzamiento del que muy pronto podremos ver el videoclip al completo puesto que su estreno está previsto para las 17h de este 20 de mayo.

Todo parece indicar que Mabel y 24KGoldn lo tienen todo preparado para una noche de reflexión entre ambos artistas en el que ninguno de los dos pueden dejar de pensar en una relación que les atormenta.