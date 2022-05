“Está todo preparado para una posible marcha de Anabel, para un posible abandono de Anabel Pantoja. En estos momentos sabemos que está mal, que está planteándose la idea de marcharse”. Con estas palabras, una reportera de Socialité reflejaba el estado en el que se encontraba la colaboradora de Sálvame en las últimas horas. Supervivientes se le ha hecho cuesta arriba.

“Esperamos que pueda recapacitar y cambiar de opinión y decidir quedarse en la isla, pero acaba de pasar sus horas más bajas sin Yulen y echando de menos a Omar en la misma playa en la que estuvo con él el año pasado y en la misma playa en la que ella decidió abandonar el concurso. Estamos esperando que no lo haga, pero está todo preparado”, aseguraba la reportera.

Parece que la sobrina de Isabel Pantoja no vive su mejor momento en el concurso. Todavía no termina de asimilar lo que pasó en la gala del pasado jueves con la reorganización de grupos. Un cambio en los equipos que provocó su separación de Yulen Pereira.

Momentos de bajón

La influencer no acaba de encajar en su nuevo equipo y echa mucho de menos a su amigo. De él hablaba con su nuevo compañero, Alejandro Nieto. "Hemos hecho muchas reflexiones juntos, nos hemos dado muchos consejos", le contaba.

También le ha contado que se hicieron una promesa. "Me hizo que le prometiera y le jurara que yo no iba a abandonar y que resistiría, pero yo le dije que quería hacerlo, pero con él a mi lado, como tú con Tania”, le confesaba entre lágrimas.

“Me ha dado mucha rabia, y venir a esta puta isla, encima, que me da mucha ansiedad estar rodeada de agua. Que me separen así de mi grupo y de manera tan chocante… y menos mal que estás tú y está Desy, pero tío, cómo me pueden quitar a cuatro personas”, exponía completamente desbordada por la emoción.

"Siempre me hace bromas para picarme, me hace reir, y ayer, despedirme de él fue… no voy a dormir igual sin él, ni el sin mí. Cómo se puede echar tanto de menos a una persona", revelaba.

El domingo, la pudimos ver en Conexión Honduras y parece que, de momento, seguirá concursando. Ya abandonó una vez y esperemos que no repite jugada.