Doja Cat es una de las artistas revelación de los últimos años cuya agenda estaba siendo una auténtica locura desde que consiguió la fama mundial gracias a canciones como Say so. Pero la artista va a tener que frenar en seco este verano por una importante operación quirúrgica que afecta a su garganta.

Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales en los que ha informado a todxs sus seguidorxs de que cancela todos sus compromisos de verano a la espera del resultado de este paso por el quirófano que se ha llevado por delante sus actuaciones en muchos festivales así como su gira como invitada especial de The Weeknd.

En un comunicado muy escueto en letra blanca sobre fondo negro, la solista confirmaba su operación que la obligará a estar parada un tiempo a la espera de comprobar el resultado: "Hola chicxs. Quería que lo escuchárais de mi propia voz. Desafortunadamente tengo que operarme lo antes posible de mis amígdalas. La cirugía es rutinaría pero la recuperación va a ser larga para poder tragar bien. Eso significa que tengo que cancelar toda mis serie de festivales de este verano así como el tour con The Weeknd. Me siento horrible por ello pero no puedo esperar para que esto se cure y volver a hacer música y a crear experiencias para todos vosotros".

"El doctor acaba de hacer cortes en mi amígdala izquierda, tenía un absceso en ella. Toda mi garganta está mal, así que probablemente tendré algunas malas noticias para ustedes muy pronto" empezó explicando la artista en su perfil oficial de Twitter.

Una situación a la que se habría llegado tras una serie de despistes que tuvo la propia Doja Cat: "Mis amígdalas se infectaron antes de los BBMAs y estaba tomando mis malditos antibióticos pero se me olvidó que estaba haciéndolo y entonces tomé vino y estuve vapeando todo el día y empecé a sentir una cosa asquerosa en mi amígdala así que me hicieron la cirugía"

Un proceso que, como ella misma ha explicado en detalle, ha sido bastante doloroso e incluso si unx es un poco aprensivx, tampoco es demasiado agradable de leer: "El me pinchó el absceso un par de veces, succionó todo el jugo y con una cosa afilada cortó en dos lugares y y exprimió toda la sustancia pegajosa que estaba allí. Lloré y me dolió mucho pero estoy bien".

Desde LOS40 le deseamos una pronta recuperación para poder volver a escuchar su voz en toda plenitud.