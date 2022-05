Belén Esteban manda un mensaje de apoyo a Anabel Pantoja tras su altibajo

Sálvame ha acompañado una tarde más a los telespectadores y telespectadoras con un programa, donde la nueva edición de Supervivientes está eclipsando gran parte de la escaleta. Y es que sí hace unos días veíamos como Anabel Pantoja se rompía a llorar al recordar su relación con Omar Sánchez, hace unas horas ha sido Belén Esteban, su compañera y su fiel amiga la que ha querido dar la cara por su amiga y defenderla por estas famosas declaraciones, que han generado mucha especulación desde entonces.

La de Paracuellos, que se encuentra en pleno proceso de recuperación de su operación, parece que está siguiendo muy de cerca el concurso de su amiga Anabel Pantoja. Y desde que el domingo pasado, la sobrinísima declarase ante toda España que no estaba segura de querer romper la relación definitiva con el que todavía es su marido, han sido muchos los colaboradores de la casa los que han comentado este momento con opiniones muy dispares. Belén Esteban, sin dudarlo, ha sido una de las que ha querido dar la cara a través de sus redes sociales con una publicación en Instagram, en la que la ha mandado su apoyo a la participante del reality más salvaje.

Est aparición de la colaboradora de Telecinco ha llegado justo después de que Kiko Hernández haya afirmado que, la mayor defensora en plató de Anabel Pantoja, es Belén Esteban. Un comentario que no ha pasado desapercibido para la colaborada, que, no ha dudado, en confirmarlo con sus palabras: “Como me gustaría mi gordi que la gente te conociera como lo hago yo...”.

La de Paracuellos ha compartido una imagen con su amiga Anabel en su perfil. / Instagram - Belén Esteban

Unas palabras que ha escrito en un momento en el que la madre de Anabel Pantoja, Mercedes Bernal, ha entrado en directo en Sálvame para defender a su hija y comentar cómo está viviendo su concurso.

No basta con eso, la princesa del pueblo también ha querido mostrar su apoyo a Mercedes, con la que mantiene una buena relación. Belén Esteban es consciente de que la madre de Anabel Pantoja solo interviene en la televisión para defender a su hija y precisamente, por eso, ha aplaudido la decisión de entrar en directo desde Sevilla para hablar sobre el bajón de la superviviente.

Belén comparte una foto de Anabel con su madre y felicita a esta por defender a su hija. / Instagram - Belén Esteban

Veremos la evolución de la concursante en los próximos días y sí finalmente todos esos sentimientos a flor de piel se convierten en actos en un futuro, ya sea para volver a abrir la puerta o para cerrarla con Omar.