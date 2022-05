Eminem, Doja Cat, Maneskin y más, en la banda sonora de ‘Elvis’

La banda sonora del biopic Elvis va a ser uno de los grandes acontecimientos musicales del año. La película basada en la figura del rey del rock será un homenaje a su vida tanto en imágenes como en melodías debido a la participación de buena parte de la industria musical, sea cual sea su género, que participará en el proyecto: Eminem, Doja Cat, Maneskin...

De momento no ha trascendido cuáles serán las canciones que cada uno de estos artistas interpretará como parte de la BSO de la película cuyo estreno está a la vuelta de la esquina. El espectacular listado de artistas que colaboran en el proyecto incluye también a CeeLo Green, Stevie Nicks, Jack White, Tame Impala, Jazmine Sullivan...

El único tema del que conocemos nombre, apellidos y sonido ha sido Vegas de Doja Cat que se presentó en el anterior tráiler de la película y que utiliza un sample de la canción Hound Dog que en su día Elvis Presley popularizó del clásico de Big Mama Thornton a mediados del siglo XX.

Desde la MET Gala sabíamos que Kacey Musgraves también formaría parte de la banda sonora de Elvis gracias a la versión que ha realizado de Can't help falling in love. Otra de las sorprendentes apariciones va a ser la de Maneskin que rendirá homenaje al rey Elvis Presley con la canción If I dream.

Suponíamos que esta adaptación contaría con multitud de canciones del propio músico pero parece que también habrá hueco para aportaciones de otros artistas como es el caso. Y todo muy medido puesto que Doja Cat ha utilizado un sample de la canción Hound dog que el propio Elvis convertiría en uno de sus primeros éxitos.

Nada va a quedar al azar debido a la presencia de Baz Luhrman como director de la cinta que estará protagonizada por Austin Butler como un jovencísimo Elvis Presley en su relación inicial con el Coronel Tom Parker a quién da vida Tom Hanks. Más de 20 años de relación entre el músico y su representante que cambiaron la historia de la música tal y como la conocemos.

De momento pocos detalles más se conocen sobre la banda sonora del biopic de Elvis salvo que se publicará la semana previa al estreno de la película en las salas de cine de todo el mundo el próximo 24 de junio. Este biopic cuenta con Luhrmann también en la faceta de guionista junto a Craig Pearce con quien también se reparte labores de producción junto a Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick y Schuyler Weiss. Andrew Mittman será el productor ejecutivo del largometraje.

Elvis no será la primera adaptación de una de las mayores figuras de la historia de la música. Con el mismo título, el director John Carpenter se encargó en 1979 de meter a un joven Kurt Russell en la piel del genio de Misisipi.