Rauw Alejandro hace un concierto para recaudar fondos destinados a las víctimas ucranianas

Rauw Alejandro se prepara para dar un concierto muy especial que, además, tiene un motivo muy relevante. El artista de Todo de ti realizará un show virtual desde Miami, el 31 de mayo, “para todo aquel que no pudo ir a nuestros conciertos”, dijo en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, este no es el motivo por el que veremos al cantante cantar virtualmente, sino que la verdadera razón de este concierto es la recaudación de fondos para las víctimas de la guerra de Ucrania. Se quiere sumar a las diferentes iniciativas que han realizado los artistas desde que inició el conflicto bélico y ayudar así a los más perjudicados por ello.

Rauw Alejandro Show Streaming for Ucrania es como se llamará el concierto virtual que se podrá disfrutar desde cualquier lugar del mundo si se compran las entradas, que ya están a la venta, y así aportar también un granito de arena a la solidaridad.

Esto lo hice con mi equipo, para todo aquel que no pudo ir a nuestros conciertos, pueda disfrutarlo desde cualquier lugar del mundo. TODA ganancia de este stream será para ayudas a nuestros hermanos en Ucrania 🇺🇦 ✊🏼 únete y se parte!! https://t.co/hAxcPfgU79 — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) May 25, 2022

No hay más detalles de este concierto, pero seguro que cantará su último lanzamiento junto a Shakira, Te Felicito. Un tema que combina reggaetón con funk, a la vez que realizan un estribillo bastante pegadizo. “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”. Este hit lo presentaron con un videoclip en el bailan una coreografía muy robótica.

Además de Te Felicito, Rauw Alejandro estrenó recientemente MUSEO, un tema en el que se ha inspirado en su verdadera musa, Rosalía, y así lo da a entender en el vídeo musical que lanzó. La letra también es bastante explícita y transmite a la perfección lo que quiere transmitir el puertorriqueño. "Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar. Que sin ropa veo, yo te deseo. Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar".

Los artistas y sus actos solidarios por Ucrania

Rauw Alejandro se suma a la extensa lista de artistas que han querido hacer un acto solidario y recaudar fondos para las víctimas de la guerra ucraniana. Ed Sheeran también ha estado muy implicado en este hecho y dentro de su más de una decena de remixes de su tema 2Step incluyó una colaboración con un grupo llamado Antytila. Esta banda es originaria de Ucrania y sus miembros son parte del frente militar que está en el conflicto. El cantante británico no dudo en unirse a ellos para obtener beneficios y donarlos a ONGs encargadas de ayudar a los refugiados.

Antytila también estuvo presente en otro acto solidario que realizaron los integrantes de U2, Bono y The Edge en el metro de Kiev. Cantaron un tema de Ben E. King llamada Stand by Me, junto con el vocalista de la banda ucraniana y juntos pidieron ayuda para las víctimas de la guerra.