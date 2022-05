Eminem celebra los 20 años de ‘The Eminem Show’ con material inédito para una reedición

El inicio del siglo XXI sirvió a Marshall Bruce Mathers III para pasar de ser un rapero de éxito en Estados Unidos a ser uno de los grandes del género a nivel mundial. Y buena parte de la culpa los dos discos que publicó y que acaban de cumplir 20 años. El primer aniversario lo celebramos en 2020 con The Marshall Mathers LP en el que se incluían joyas como Stan en el que sampleaba Thank you de Dido. Fue la canción que propició el salto al mainstream de Eminem. Brutal. El segundo, lo empezaremos a celebrar en este 2022.

Así lo ha anunciado el propio artista a través de sus redes sociales y de su web oficial donde ha confirmado que existirá una reedición 20 aniversario de The Eminem Show con material completamente inédito como canciones nuevas, instrumentales y bases, caras b...

Tal vez lo que a lxs incondicionales del rapero estadounidense le interese más sea la canción completamente inédita que se editará próximamente. Su título es Jimmy, Brian and Mike y obviamente se trata de una canción que en aquel 2022 no pasó el corte y quedó como descarte del álbum.

Además de este contenido, Eminem también ha incluido temas instrumentales como Business, Cleanin' out my closet, Square dance, Without me, Sing for the moment, Superman, Say what you say o Till I collapse. A ello hay que sumar seis temas en directo que se reparten entre una actuación en Nueva York y un show en el Fuji Rock Festival de Japón.

Es el primer material propio que el solista publica desde que lanzó en 2020 Music to Be Murdered By con su correspondiente edición de lujo que también amplió la original. Pero eso no significa que el rapero estadounidense haya estado parado ni mucho menos.

En los últimos meses le hemos visto colaborar con Big Sean, Nas, Dr. Dre, Kid Cudi, Jessie Reyez y Cordae además de protagonizar uno de los espectáculos musicales de mayor repercusión a nivel mundial: el descanso de la Super Bowl 2022 junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent, y Kendrick Lamar. Y por si todo ello fuera poco, fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame.

Listado de canciones de The Eminem Show (Expande Edition)