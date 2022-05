La tiradera de amor de Sebastián Yatra a Camilo y Rauw Alejandro

Hay virales y virales. Y Sebastián Yatra ha conseguido ser viral en los últimos días por un vídeo que se viralizó en el que aseguraba que ni Camilo ni Rauw Alejandro estaban enamorados de sus parejas. Sin embargo, como el propio músico colombiano ha explicado a través de sus redes sociales, todo se trataba de una "tiradera de amor" como parte de su nueva canción.

Por si acaso os habéis perdido, hace un par de días corrió como la pólvora por la red un vídeo en el que Yatra aparecía comiendo con varias personas y en el tono habitual de una conversación soltaba la frase que encendió las alarmas: "Ni Camilo ni Rauw están enamorados. Lo que yo me he dado cuenta por los años que llevo trabajando en la industria...".

Fueron muchos los que inmediatamente se echaron encima del artista además de miles de medios de comunicación los que repitieron titulares sobre el supuesto vídeo filtrado. Pero todo ha quedado explicado apenas 24 horas después.

Sebastián Yatra colgaba un vídeo en su perfil oficial en Instagram en el que se podía ver una búsqueda en Twitter con todos los titulares y comentarios negativos que había generado ese vídeo. De fondo, suenan los versos de la nueva canción del intérprete. Y en el texto que acompaña al vídeo la explicación: "🫣🫣🫣 Sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor 🫶🏻❤️💖💞🙂🐶 los quierooo"

"Dile a tu papá que te mudas pa' medallo conmigo, dile a tu mamá que esto es serio que no somos amigos. Ni Camilo ni Rauw son tan enamoraos, que me junten varias vidas, me las paso a tu lado, enamorado" se puede escuchar cantar al de Medellín en el que será su nuevo sencillo tras sus colaboraciones con Antonio Orozco y Aitana.

De momento la canción no tiene fecha de lanzamiento (tampoco título) pero a juzgar por cómo ha sabido jugársela a los medios de todo el mundo y de la pasión con la que la canta, su estreno puede ser inmediato al calor de los titulares. El colombiano está teniendo un 2022 de lo más dulce gracias a su más reciente proyecto discográfico, Dharma, al que se están uniendo singles posteriores como este...

Una tiradera de amor... Chapeau, Mr. Yatra.