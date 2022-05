Olga Moreno vuelve a ‘Supervivientes 2022’ dando explicaciones de una de las grandes polémicas de su edición

Llevar a Olga Moreno al plató de Supervivientes 2022 siempre es una decisión arriesgada. Ella siempre cumple al máximo dando contenido al debate pertinente, aunque su comentada victoria en la pasada edición y su vinculación con Antonio David Flores siempre traen de vuelta algún que otro revuelo. Y en su última participación en Conexión Honduras ha vuelto a suceder.

Invitada en su papel de ganadora junto a otras de las que fueron sus compañeras, como Alexia Rivas o Marta López, rápidamente se ignoraba la edición ahora mismo en curso para centrarse en la que vivieron el año pasado. Era Rivas quien lo sacaba a la luz, elogiando una de las amistades de SV2022 que empezó con prejuicios pero que ahora es inseparable. Ahí el presentador, Ion Aramendi, no ha querido perder la ocasión de preguntarle a la colaboradora si es amiga de Marta López.

"Somos compañeras", aseguraba Alexia, además de aclarar que ahora se lleva bien con ella. Unas declaraciones muy esperadas, pues ambas fueron las grandes protagonistas del Merlos Gate, además de Alfonso Merlos. Aunque a ese debate no tardaba en sumarse Olga Moreno, muy próxima a ellas en el plató.

"Ser amiga de Alexia, como yo estuve con ella, que creía que era amiga mía...", comenzaba la exconcursante del formato, a lo que Rivas le irrumpía: "No éramos amigas". Ante esto, Olga no pudo hacer otra cosa más que preguntar que si no eran amigas, con un evidente tono de sorpresa. Y es que en su corta estancia en la isla, Alexia parecía llevarse cordialmente con la diseñadora, algo que no ha tenido problema en aclarar en directo.

Mientras ambas estaban en Honduras pasando por las primeras semanas del concurso, no había tensiones entre ellas; aunque todo comenzó cuando Alexia se fue de vuelta a Madrid tras ser eliminada y pudo ver el contenido acumulado que no les enseñaban en las galas. En él, Olga no dudaba en dar declaraciones un tanto puntillosas de otra de sus compañeras, Lara Sajén.

"Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga", intentaba zanjar el debate Alexia Rivas siendo totalmente tajante en sus explicaciones con respecto a Olga Moreno. Ésta, por el contrario, le quitaba peso: "Eso son las invenciones que tú dices...".

La tensión fue en aumento cuando Rivas aseguró que Olga ya no era amiga de Lara, sobre todo después de que hace poco intentase llamarla y fuese la exconcursante de exaprendiz de Maestros de la Costura la que le colgase el teléfono. La diseñadora lo desmentía diciendo que fue un encuentro en persona, y que esa llamada se tradujo en dos mensajes tras ese encuentro.