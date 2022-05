Tenemos las últimas entradas para ver a los Rolling Stones en Madrid: así las puedes conseguir

El de los Rolling Stones en Madrid va a ser uno de los grandes conciertos de la temporada en nuestro país. Todos los grandes fans de a banda, seguramente, ya tendrán su entrada para ver a Mick Jagger y compañía en el Wanda Metropolitano el próximo miércoles 1 de junio. Pero si no es tu caso, si deseas verlos en directo, pero no has conseguido entrada, sigue leyendo.

No podemos dejar que te quedes sin disfrutar de los Rolling Stones en directo. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood están preparando un enorme show para celebrar los 60 años de su trayectoria, y tenemos entradas para que puedas ir a verlos. Eso sí, no te lo vamos a poner demasiado fácil. Un evento de estas características se merece una gran movilización, así que prepárate, porque te lo vas a tener que currar.

Hemos escondido seis entradas dobles en lugares emblemáticos de Madrid. Nuestro compañero Juan Borrás estará, durante los días 30 y 31 de mayo, moviéndose por ellos, siendo el guardián de estos tickets tan codiciados. Para conseguirlos, es imprescindible escuchar Morning Box por la mañana y a Jorge Sánchez por la tarde, porque solo en estos espacios se darán las pistas para encontrar el lugar de la capital donde están estas entradas. Pero ojo, además de llegar el primero a sitio, tendrás que decir la frase que servirá como contraseña para desbloquear el premio. Si lo consigues, te llevarás las entradas a tu casa para que puedas ir con quien tú quieras a este concierto que, seguro, será inolvidable.

Los Stones siguen rodando y están de vuelta en Europa, tocando en estadios llenos, con un nuevo espectáculo y una nueva producción de SIXTY. En el 60º aniversario de la banda, los Stones ofrecerán a los fans una lista de canciones como ninguna otra, repleta de clásicos, así como una selección de temas inesperados y sorpresas de su formidable arsenal de canciones cada noche. Habrá una nueva y espectacular producción para SIXTY, que incluye un gran escenario, iluminación innovadora y un diseño de vídeo de última generación que será desvelado para esta esperada gira europea. Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Tumbling Dice, (I Can't Get No) Satisfaction, Start Me Up y muchos más hits podrán vivirse en directo.

Las puertas del Wanda Metropolitano se abrirán para que más de 60.000 espectadores puedan disfrutar del concierto. Y no hay show de rock que se precie que no tenga unos teloneros de altura para calentar al público antes del gran show. Sidonie y Vargas Blues Band feat John Byron Jagger son los elegidos.

Sixty es la continuación de su No filter Tour en el que la banda tocó en estadios de todo Estados Unidos con las entradas agotadas, vendiendo más de medio millón de entradas en otoño de 2021. La primera desde el fallecimiento de Charlie Watts.