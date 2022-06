Chanel Terrero ya tiene su personaje en ‘Los Simpson’ y esta es su reacción

Los artistas no son nada sin su club de fans y Chanel Terrero no va a ser menos, después de conseguir su tercer puesto en Eurovisión. Tanto ha sido el clamor que la cantante ha suscitado después de su último espectáculo en Italia, que uno de sus seguidores le ha preparado una emotiva y peculiar sorpresa. Un regalo, que no esperaba y en el que se puede ver a la artista convertida en un personaje de ficción de la serie Los Simpson.

Concretamente, David Melero ha sido el autor de esta obra maestra. Este es diseñador gráfico y trabaja con medios audiovisuales y con Eurovisión. Así lo explica en su perfil de Twitter. Con su valía y su creatividad, el diseñador ha desarrollado un montaje en el que se puede ver a Chanel Terrero convertida en un personaje de Los Simpson.

Con un vídeo de pocos segundos, se puede apreciar a la representante española de Eurovisión 2022 posando con su traje de la actuación al ritmo de SloMo, mientras el propio Homer enciende y apaga el interruptor de la luz haciendo así un guiño a las luces de la actuación original.

La reacción de Chanel Terrero

El diseñador ha compartido el resultado en su perfil añadiendo las siguientes palabras: “Lo siento Chanel Terrero, pero tenía que hacerlo, te mereces un cameo en Los Simpson”. El vídeo ha conseguido hacerse viral y la propia intérprete lo ha compartido en su perfil y ha comentado: “Pero, ¿y en esta fantasía?”.

Chanel Terrero ha compartido con toda su comunidad este montaje, que tanto le ha sorprendido y emocionado. Y las reacciones y las respuestas no han tardado en sucederse, ya que muchos usuarios han acabado elogiando el talento y el trabajo de Melero como grafista. “Es buenísimo”, “menuda maravilla”, “eres un genio” y “Es genial como todo lo que haces”, son solo una muestra de las respuestas a esta publicación.

Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos en Los Simpson rostros muy populares de la sociedad. Siguiendo con la rama artística, son muchos los cantantes que han aparecido en los diferentes capítulos de Los Simpson y que, a veces, ha costado reconocer. Algunos de los grandes privilegiados han sido George Harrison, Paul McCartney, Britney Spears, Lady Gaga, Justin Bieber o The Weeknd, por citar solo algunos.

La serie de Los Simpson lleva más de 30 años acompañándonos y haciéndonos disfrutar de grandes aventuras con nuevos personajes.