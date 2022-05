El detalle de la final de la Champions que más le ha dolido Camila Cabello (aunque luego lo haya borrado)

En LOS40 intentamos ofrecerte este fin de semana una descripción lo más fidedigna posible sobre lo que había sucedido durante la actuación de Camila Cabello en la ceremonia inaugural de la final de la Liga de Campeones. Y casi sin pretenderlo coincidimos con la solista cubana en una de las cosas que más la decepcionó y cabreó de la noche.

Porque la intérprete posteó en sus redes sociales un mensaje claro y contundente: "Viendo de nuevo nuestra actuación, aún no me puedo creer que la gente se pusiera a cantar sus himnos tan alto durante la actuación. Tanto mi equipo como yo trabajamos incansablemente durante mucho tiempo para ofrecer las mejores vibraciones y dar un bonito espectáculo".

Pero no contenta con ese mensaje, a medida que seguía viendo el vídeo de su actuación iba cabreándose cada vez más: "muy grosero pero en cualquier caso, estoy orgullosa de vosotrxs chicxs. Os quiero". El público inglés presente en el Stade de France sabedor de lo que sucedía en las puertas quiso intentar imponerse por encima del show de Camila Cabello interpretando su himno You'll never walk alone. Pero la solista continuó dando su mejor versión con su actuación como los seguidores más latinos esperaban de ella.

Camila Cabello y el caos organizativo en el Real Madrid - Liverpool

Todo estaba listo para que la cubana y su gigantesco cuerpo de baile actuasen a pocos minutos de las 9 de la noche. Sin embargo, todos los acontecimientos que se estaban produciendo en los aledaños del estadio de Saint-Denis provocaron el aplazamiento del pitido inicial.

El retraso primero fue de 15 minutos y poco después de más de media hora. Pero ante situaciones complejas, soluciones sencillas. Camila Cabello y su música se impusieron a las noticias que llegaban del esterior del recinto parisino. Un medley con varios de sus éxitos como Señorita, Havana, Bam bam y don't go yet.

La respuesta viral de un fan

Más allá de la elección de gustos musicales (que es prácticamente imposible contentar a todo el mundo), lo cierto es que Camila Cabello es una artista muy querida en nuestro país pero su aceptación en las islas británicas es menor que en España.

Además de todo ello también se ha hecho viral la respuesta de otro espectador que acudía a la final de la Copa de Europa y que habló del caos que tuvo que superar con su familia. Una circunstancia que quizá no da derecho a faltar al respeto al trabajo de una artista pero que sí puede explicar en parte la razón del por qué ese comportamiento.

"Lo siento Camila Cabello por fastidiar tu buena onda pero 2 horas y 10 minutos después de estar en esta horrenda situación, de no saber si nos robarían, de gas pimienta y tratados como si hubiéramos matado a los nuestros" escribió un usuario precisando además que había pagado 610 euros por los tickets de la final.

Quien sabe si para evitar otras críticas, la solista decidió borrar ambos tuits.