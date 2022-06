Un profesor añade las letras de Rosalía a un examen de sintaxis y genera una diversidad de opiniones

Rosalía está causando un auténtico furor con su Motomami. La influencia que ha tenido la catalana a lo largo de su carrera, desde que lanzó Malamente, es notable, pero estos últimos meses su reciente disco ha sido una auténtica sensación, no solo musicalmente. Y es que las letras de las canciones de la artista han pasado hasta a los exámenes de sintaxis de un instituto español.

Un profesor subió a su cuenta de Twitter el examen que había realizado a sus alumnos de primero de Bachillerato en la asignatura de Lengua. Era una prueba de sintaxis y las frases que debían analizar estaban sacadas, nada más y nada menos, que del disco Motomami de Rosalía. Algunas de las oraciones fueron: “Sé que tú no me has ‘olvidao’”; “Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta”; “El mal de ojos que me manden me lo quito”; “¿Me perdonarías lo que me he ‘perdio’?”; “Las llamas son bonitas porque no tienen orden y el fuego es bonito porque todo lo rompe”.

Una manera curiosa e innovadora de hacer los exámenes. Sin embargo, en la red social se ha desatado la polémica más allá de las frases de Rosalía. El profesor prometió a su alumnado que si la propia artista daba RT al tweet tendrían más nota: “Si ella hace RT o menciona alguno de los tuits de mis alumnos (o este), tendrán 1 punto extra en la evaluación final”, dijo en su cuenta.

¿En serio?



Un profesor (@varobeltran) ofrece un punto extra si sus alumnos consiguen que Rosalía retuitee su examen. Y les manda analizar sintácticamente oraciones de la letra de la "cantante". La educación se va a la mierda si nos la tomamos a cachondeo... pic.twitter.com/1SwykN6YMF — Fucos (@Fucos_) June 1, 2022

Como todo lo que ocurre en Twitter, se generaron opiniones muy diversas sobre añadir un punto extra a la nota de los alumnos por un RT. El tweet se hizo tan viral que el propio profesor tuvo que borrarlo porque las interacciones y juicios eran demasiados. “La educación se va a la mierda si nos la tomamos a cachondeo...”, ponía un usuario. “A mí lo q me llama la atención es imprimir a color un examen. La cabecera del examen. No un examen de Hist del Arte o Biología q igual es necesario el color. Solo la cabecera, postureo bonito al máximo”, escribía otra cuenta.

Que Rosalía te haga RT influya en una nota de Bach, en fin, pero a mí lo q me llama la atención es imprimir a color un examen. La cabecera del examen. No un examen de Hist del Arte o Biología q igual es necesario el color. Solo la cabecera, postureo bonito al máximo #cosasdeprofe pic.twitter.com/wFV1bvqEtG — Nerea Marco (@nerea_marco) June 1, 2022

Lo que está claro es que, a pesar de la diferencia de opiniones, la influencia de Rosalía es muy notable y ha traspasado las fronteras de lo musical. Y tú, ¿serías capaz de analizar sintácticamente las oraciones de Motomami?