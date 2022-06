Carlota Corredera y María Patiño reaccionan a las palabras de Amaia en 'El Hormiguero'

La noche del 31 de mayo Amaia visitaba el programa de Pablo Motos para hacer promoción de su último disco, Cuando no se quién soy, que salía al mercado el pasado 13 de mayo. Durante su entrevista, la de Pamplona abordaba la ausencia de su compañera Aitana en el videoclip de La canción que no quiero cantarte, el último single del disco que avanzaba la colaboración entre las dos ex concursantes de Operación Triunfo 2017, un sueño que sus fans llevaban pidiendo casi cinco años.

Por motivos de agenda, Aitana no pudo salir en el videoclip de la canción (a pesar de que sí que podemos observar en varios planos su famoso perfume) pero el resultado final también implicó desechar otras propuestas. Amaia confesaba al presentador que una de las opciones que se bajaron consistía en contar con la participación de María Patiño y Carlota Corredera para que protagonizaran el videoclip interpretando las versiones adultas de las dos cantantes.

El Hormiguero, por su parte, presentaba dos fotomontajes de Amaia y Aitana junto a las celebridades del corazón para destacar un parecido más que razonable entre ellas. La respuesta de sus protagonistas no se ha hecho esperar y rápidamente hicieron uso de sus redes sociales para comentar qué les parecía la propuesta.

¿Qué opinan María Patiño y Carlota Corredera?

Carlota Corredera publicaba dos tuits al respecto, mostrando su entusiasmo por la información compartida por la cantante de temas como Yo invito o Bienvenidos al Show. "Si tú me dices ven… @amaiaromero 💕💜 #AmaiaEH" comentaba la gallega; para después citar el tuit de un fan que publicaba "necesito que esto ocurra", comentando "Y yo!".

Por su parte, la todavía colaboradora y presentadora de Sálvame, María Patiño, aplaudía las palabras de Carlota Corredera y citaba también el vídeo en el que Amaia desarrolla su propuesta para mostrar su aprobación con tres corazones.

Las publicaciones, que acumulan miles de "me gustas· y retuits, demuestran que el público está más que a favor porque esta nueva versión pueda hacerse realidad y salir a la luz. ¿Escucharán Amaia y Aitana de nuevo las peticiones de sus fans? A nosotros, desde luego, nos encantaría ver esta unión entre el universo Sálvame y el universo Operación Triunfo, como ha podido ocurrir en diferentes ocasiones con el mundo de Eurovisión y el programa vespertino; que desde el principio se ha mostrado como un gran promotor de las candidaturas de Chanel y Rigoberta Bandini en los últimos meses.