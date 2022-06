Amaia analiza su paso por Eurovisión: “Éramos un poco como marionetas, yo sentí un poco eso”

Amaia está inmersa en la promoción de su segundo disco, Cuando no sé quién soy, que lanzó el pasado 13 de mayo. Este trabajo está dentro del género del pop, ha sido producido por Alizzz y con el que la pamplonica tiene una ilusión diferente. En él ha estado mano a mano con diferentes artistas, incluida su amiga y excompañera de reality, Aitana, con quien interpreta La Canción Que No Quiero Cantarte.

El martes 31 de mayo visitó el plató de El Hormiguero para hablar de Cuando no sé quién soy, donde habló de su evolución como artista y de todo lo que quería plasmar en este nuevo disco. Amaia sorprendió cuando admitió que quiso que María Patiño y Carlota Corredera interpretaran a su yo de mayo y al de Aitana en el videoclip de La Canción Que No Quiero Cantarte porque la catalana no podía estar presente en la grabación. Esto causó muchas risas entre el público, pero se hizo la comparativa y hasta era verdad el gran parecido que tenían.

Además, Pablo Motos preguntó a Amaia por su paso por Eurovisión, aprovechando la reciente actuación de Chanel en el festival. La pamplonica confesó que tras toda la locura que se produjo por Operación Triunfo, tanto ella como Alfred García llevaron una canción que ellos no había elegido. “Éramos un poco como marionetas, yo sentí un poco eso”. A pesar de que fueron unos meses duros, donde hicieron muchas cosas en poco tiempo, sí es cierto que les sirvieron para coger experiencia. “También es verdad que fue un momento que aprendí muchísimas cosas”, comentó.

La repercusión mediática que tuvo Amaia tras su salida de Operación Triunfo y su participación en Eurovisión 2018 fue tal que era observada por cualquier acción que realizase. Se escribían artículos muy molestos hacia ella, pero había otros que le hacían gracia, como uno donde analizaban hasta su lista de la compra: “Justo eso me encantó”, dijo.

Todos estos momentos le han permitido a Amaia crecer tanto como persona como artista y ser más consciente de lo que supone ser una persona pública. Esta madurez también se encuentra dentro de su segundo álbum.