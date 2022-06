El golpe de Pipi Estrada en "Sálvame"

Pipi Estrada acabó ayer el programa Sálvame con una brecha en la frente. La caída del periodista deportivo se suma a la lista de los damnificados por el espacio que se emite en Telecinco. Estrada quiso hacer la croqueta en el suelo y se dio un golpe con una de las mesitas del plató.

Estrada debió coger mucho impulso para hacer esa segunda croqueta. Tras el golpe todo continuó tal y como estaba en el guion. Tocaba hablar de una nueva relación sentimental del colaborador.

La colaboradora Carmen Borrego dio la voz de alarma pues hasta entonces nadie se había preocupado por el golpe. Ella vio que le salía sangre de la ceja y le ha preguntado: “¿Qué te has hecho? Te has herido, te has dado en la ceja, la tienes abierta”. Él, no le dio ninguna importancia y aseguraba “no pasa nada”.

Sus compañeros si parecían más preocupados que el propio Pipi. Le avisaban de que uno a estas edades no puede hacer determinadas cosas y que tuviera cuidado no fuera a tener un traumatismo grave. La verdad es que él no parecía alterado por el golpetón y comenzó a comentar que había estado en los toros donde había coincidido con Victoria Federica.

El golpe de Pipi Estrada / Telecinco

Sin embargo, sus compañeros insistían preguntándole sí estaba bien y aconsejándole que fuera al acabar el programa a que le viera un médico. Borrego se ofreció a coserle sin anestesia a lo que el periodista sonriendo contestó “como son las Campos”.

Momento del golpe de Pipi / Telecinco

Pipi Estrada mantuvo una relación sentimental con Terelu Campos que duró dos años. Tiempo en el que la pareja vivió todo tipo de situaciones y rupturas. Fue una pareja controvertida también tras la ruptura por todos los titulares que acaparó las memorias sobre la vida sexual de Estrada junto a Campos.

El plató de Sálvame ha sido testigo en los últimos tiempos de monumentales caídas. Una de las más fuertes fue la que protagonizó Belén Esteban y le ha mantenido de baja laboral. La princesa del pueblo ha pasado por quirófano y aunque se va recuperando aún le queda. Chelo García Cortés también sufrió un accidente desfilando en la Sálvame Fashion Week.